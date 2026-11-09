Tolima 2-1 Millonarios, en vivo: vea el golazo de tiro libre de Cuadrado

Deportes Tolima necesita ganar para acercarse a los ocho, mientras Millonarios busca sumar en Ibagué y asegurar su clasificación. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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El estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué será escenario de un duelo clave en la recta final de la Liga BetPlay. Deportes Tolima recibirá a Millonarios este domingo, desde las 6:10 p. m., en un compromiso que puede marcar el futuro de ambos equipos en la lucha por los cuadrangulares. El conjunto embajador busca sumar para asegurar su presencia entre los ocho, mientras que el equipo pijao necesita una victoria para mantener vivas sus opciones de clasificación. El partido tendrá transmisión de Win Sports.

Millonarios llega ubicado en la séptima casilla con 27 puntos, por lo que un buen resultado lo dejaría muy cerca de sellar su boleto a la siguiente fase. Tolima, por su parte, ocupa el puesto 11 con 23 unidades y está obligado a ganar: si consigue los tres puntos, llegará a 26 y ascenderá hasta la novena posición, a solo una unidad de Once Caldas, que actualmente ocupa el octavo lugar con 27 puntos. Un choque de necesidades distintas, pero con mucho en juego para ambos en la pelea por entrar a los ocho.

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Siga acá el minuto a minuto del partido de Tolima vs. Millonarios

74’ ⏱️ TOLIMA 🟤🟤 2-1 MILLONARIOS 🔵🔵: Gol de Jan Ángulo tras asistencia de Jorge Hurtado. Tras la revisión del VAR, la anotación fue anulada.

65’ ⏱️ TOLIMA 🟤🟤 2-1 MILLONARIOS 🔵🔵: Millonarios ha estado más cerca de la primera anotación de la segunda mitad y de llegar al empate. Leo Castro es de los más incisivos en el embajador.

55’ ⏱️ TOLIMA 🟤🟤 2-1 MILLONARIOS 🔵🔵: Ingresaron Leonardo Castro y Andrey Estupiñan. Salieron Mateo Garcia y Danovis Banguero.

45’ ⏱️ TOLIMA 🟤🟤 2-1 MILLONARIOS 🔵🔵: Se reanuda la acción en el Murillo Toro.

45’ ⏱️ TOLIMA 🟤🟤 2-1 MILLONARIOS 🔵🔵: Termina el primer tiempo en Ibagué. Seis amarillas en la primera parte, cuatro para Millonarios.

36’ ⏱️ TOLIMA 🟤🟤 2-1 MILLONARIOS 🔵🔵: Tolima remontó el partido en Ibagué. Kelvin Flórez puso el 2-1 con una gran acción individual por la banda derecha. El lateral recibió un pase filtrado de Homer Martínez a la espalda de Banguero, ganó en velocidad, ingresó al área y sacó un potente derechazo cruzado que pegó en el palo antes de meterse en el arco. El conjunto pijao le dio vuelta al marcador y, por ahora, se mantiene con vida en la pelea por los cuadrangulares.

33’ ⏱️ TOLIMA 🟤🟤 1-1 MILLONARIOS 🔵🔵: El partido mantiene un ritmo intenso y parejo, con ambos equipos animándose a buscar el área rival. Deportes Tolima asume más la iniciativa por la necesidad de conseguir los tres puntos, mientras que Millonarios aprovecha los espacios para construir sus ataques, especialmente por la banda derecha con Juan Guillermo Cuadrado y a través de la participación de David Mackalister Silva en el mediocampo. La nota negativa para el conjunto embajador fue la lesión de Daniel Ruiz, quien tuvo que abandonar el campo y fue reemplazado por Francisco Chaverra.

23’ ⏱️ TOLIMA 🟤🟤 1-1 MILLONARIOS 🔵🔵: Ever Valencia convirtió desde el punto penal y puso el 1-1 en Ibagué. El delantero cobró a ras de piso, hacia el palo izquierdo de Javier Burrai, quien se lanzó al costado contrario y no pudo evitar la anotación.

¡BAILE EVER, BAILE! @cdtolima anota de penal el 1-1 por medio de Ever Valencia ante Millonarios. #LALIGAxWIN 🟡🟤⚽🔥 pic.twitter.com/wct2fT35Gh — Win Sports (@WinSportsTV) November 8, 2026

22’ ⏱️ TOLIMA 🟤🟤 0-1 MILLONARIOS 🔵🔵: El árbitro sancionó una infracción dentro del área a favor del conjunto pijao. Tras un centro desde el costado, Yordan Osorio buscaba conectar el balón de cabeza, pero Sergio Mosquera lo sujetó y lo derribó cuando intentaba llegar a la pelota. El juez central no dudó y señaló el punto penal.

20’ ⏱️ TOLIMA 🟤🟤 0-1 MILLONARIOS 🔵🔵: El compromiso en Ibagué tuvo mucha fricción durante los primeros 20 minutos. Millonarios ya tenie dos jugadores amonestados: Mateo García y Stiven Vega, mientras que por el lado del Deportes Tolima recibió tarjeta amarilla Homer Martínez. Así, tres volantes de características defensivas ya estan condicionados por las tarjetas en el arranque del encuentro.

08’ ⏱️ TOLIMA 🟤🟤 0-1 MILLONARIOS 🔵🔵: ¡Golazo de Juan Guillermo Cuadrado! Millonarios abrió el marcador en Ibagué con una ejecución formidable de tiro libre. Tras recibir una falta en las inmediaciones del área, sobre el costado izquierdo, el propio volante tomó el balón y sacó un remate espectacular que superó la barrera. Cristian Ortega alcanzó a rozarlo, pero la potencia del disparo fue suficiente para vencer al guardameta. Así, Cuadrado firmó su primer gol con la camiseta embajadora y puso en ventaja a Millonarios, que parcialmente asegura su clasificación a los cuadrangulares, mientras Tolima se está quedando fuera de los ocho.

¡PRIMER GOL DE JUAN GUILLERMO CUADRADO CON MILLONARIOS! Tremendo cobro de tiro libre del 'Panita' y @MillosFCoficial lo gana 1-0. #LALIGAxWIN Ⓜ️⚽🔥🤯 pic.twitter.com/NrBZsfc4Q9 — Win Sports (@WinSportsTV) November 8, 2026

05’ ⏱️ TOLIMA 🟤🟤 0-0 MILLONARIOS 🔵🔵: Deportes Tolima salió decidido a buscar el resultado desde los primeros segundos y trató de acercarse al arco defendido por Javier Burrai. Sin embargo, al conjunto pijao le faltó precisión en el último tramo para concretar sus aproximaciones. Millonarios, por su parte, asumió una postura más cautelosa y pareció apostar por controlar el desarrollo del encuentro para encontrar espacios y hacer daño al contragolpe.

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01’ ⏱️ TOLIMA 🟤🟤 0-0 MILLONARIOS 🔵🔵: Rueda el balón en el estadio Manuel Murillo Toro

Por su parte, Alberto Gamero apostará por una línea de cinco defensores en Millonarios, con Javier Burrai como guardameta. Samuel Martín, Danovis Banguero, Sergio Mosquera, Stiven Barreiro y Juan Guillermo Cuadrado conformarán la zaga, con Martín y Cuadrado proyectándose por las bandas. En el mediocampo estarán David Macalister Silva, Stiven Vega y Mateo García, mientras que Daniel Ruiz y Rodrigo Contreras integrarán la dupla de ataque.

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Deportes Tolima confirmó su once titular para enfrentar a Millonarios. El equipo dirigido por Luis Fernando Suárez tendrá a Cristian Ortega en el arco; Junior Hernández, Juan José Mera, Yordan Osorio y Jherson Mosquera conformarán la línea defensiva. En el mediocampo estarán Brayan Rovira y Homer Martínez, mientras que Kelvin Flórez y Ever Valencia ocuparán las bandas. En ataque, la responsabilidad será para Jorge Hurtado y Adrián Parra.

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