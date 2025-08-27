“Unámonos como lo hicimos en el 2012″: Hernán Torres, técnico de Millonarios

Hernán Torres en el primer entrenamiento de su segundo ciclo al frente de Millonarios. Foto: Millonarios, vía X

Millonarios evitó este martes una eliminación temprana de la Copa BetPlay 2025 luego de un partido sufrido frente al Real Cartagena. El cuadro ‘embajador’ se vio contra las cuerdas, pero un penalti de Davonis Banguero, con polémica arbitral incluida, sentenció la clasificación a favor de los bogotanos (3-2 en el global).

Miguel Ángel Murillo, desde los doce pasos, y Gonzalo Pedrosa marcaron para el conjunto ‘heroico’, igualando la serie y encendiendo las alarmas en el banco azul. Millonarios, además, sufrió la expulsión de Santiago Giordana, lo que aumentó la tensión y dejó al equipo con uno menos en los minutos finales.

Sin embargo, la resistencia del arquero Kevin Armesto fue vencida por Banguero, en un cobro desde el punto penal que estuvo marcado por la confusión arbitral: hubo invasión de los jugadores azules en la primera ejecución y el juez David Espinosa, que en un principio había señalado tiro libre indirecto, corrigió gracias a la asistencia de sus compañeros.

Al final, Hernán Torres valoró la reacción del equipo, pero también hizo un llamado a la calma y a la unidad en medio de las críticas a la dirigencia encabezada por Gustavo Serpa, a quien un periodista, durante la rueda de prensa, señaló de dar prioridad a los rendimientos económicos sobre los resultados deportivos.

“Yo creo que ahorita no es el momento de buscar culpables, es el momento de unir, de que todos echemos pa’l mismo lado, de que levantemos a Millonarios todos, no solamente el técnico ni los jugadores ni la parte administrativa, todos: nuestra afición, el periodismo. Tenemos que estar unidos”, arrancó Torres su intervención.

El entrenador tolimense, consciente de las limitaciones del mercado actual, fue claro al recordar que no hay margen para grandes cambios: “En estos momentos estar echando culpas y señalando me parece que no es el momento. El momento es de levantarnos y recuperarnos porque no queda más. No podemos inscribir, no hay cupo de inscripciones, hay jugadores libres, pero el jugador libre si está libre es por algo”.

Torres también apeló a la nostalgia para reforzar su mensaje. Recordó el título del 2012, cuando llevó a Millonarios a la estrella 14 tras 24 años de sequía, como ejemplo de lo que significa unir fuerzas.

“¿Ahora qué queda? Unirnos, motivar e incentivar a este grupo humano que tenemos para que podamos salir de esa posición tan difícil que estamos teniendo. Eso es lo que yo quiero, dejar a un lado la soberbia, el odio, y unámonos como lo hicimos en el 2012”.

Millonarios volverá a la acción el próximo viernes, cuando visite a Águilas Doradas en el Alberto Grisales de Rionegro por la novena fecha de la Liga BetPlay Dimayor (8:10 p.m.). Los embajadores son penúltimos en la tabla de posiciones, con una renta de cuatro puntos en siete presentaciones.

