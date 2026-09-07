Mindeporte responde a debate de control político por violencia en estadios

Hinchas afectados y peleas entre barras bravas durante el partido entre Santa Fe y América de Cali en el Estadio El Campin de Bogotá Foto: El Espectador - Jorge Londoño

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La violencia alrededor del fútbol profesional colombiano ha sido un tema recurrente en las últimas semanas y, de hecho, tuvo repercusión en la Cámara de Representantes. Este lunes fue convocado un debate de control político sobre la seguridad en los estadios, en medio de nuevos episodios de confrontación entre aficionados. Se pronunciaron el Ministerio del Deporte y Millonarios, club de la primera división.

El debate de control político fue citado por el representante a la Cámara Víctor Manuel Salcedo Guerrero, mediante la Proposición No. 07 del pasado 25 de agosto de 2026. La citación estaba dirigida a la ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga, y al director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, según la ficha oficial del Congreso.

El cuestionario de Salcedo Guerrero buscaba abordar la grave situación de seguridad presentada con motivo de conocer las acciones emprendidas para mitigar futuros hechos de violencia en los estadios. El propósito era establecer responsabilidades, revisar las medidas existentes y determinar qué tan efectiva ha sido su aplicación frente a los recientes episodios.

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La discusión llegó después de varios hechos ocurridos en las últimas semanas, entre ellos el del 22 de agosto, cuando se registraron disturbios que involucraron a hinchas de Santa Fe y América en El Campín. Días después, el 30 de agosto, cuando ya se había radicado la proposición, hubo otro episodio de violencia durante el partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga.

Ambos partidos corresponden al semestre actual, pero los episodios de violencia no son nuevos ni se limitan a esos equipos. En los últimos años se han presentado incidentes relacionados con otras aficiones, algunos incluso de mayor gravedad, como en enfrentamiento en el Atanasio Girardot entre aficionados de Atlético Nacional y Junior, en septiembre de 2024, que resultó con decenas de heridos.

Salcedo, en su cuestionario, también invitó al representante de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y a los representantes de Santa Fe, Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali.

La citación también contempló como invitados a autoridades locales de las principales ciudades involucradas en la discusión. Se trataba de los secretarios de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá; de Seguridad y Justicia de Cali; y de Seguridad y Convivencia de Medellín y Barranquilla.

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Mindeporte respondió que “ha venido adelantando acciones orientadas al fortalecimiento y actualización del marco normativo aplicable a la seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol, particularmente frente a las dificultades identificadas en la aplicación efectiva del régimen sancionatorio especial previsto para el fútbol profesional”.

Sobre el reconocimiento biométrico, el Ministerio del Deporte respondió que actualmente no puede establecer cuántos clubes han implementado integralmente las medidas del Decreto 1622 de 2022 ni identificar de forma consolidada cuáles incumplen el conjunto de obligaciones. La entidad explicó que el Sistema de Validación Nacional previsto en la regulación todavía se encuentra en proceso de implementación.

La cartera explicó que la vigilancia, el control y la prevención respecto de barras, aficionados y asistentes son responsabilidades compartida entre clubes y autoridades. El Ministerio señaló que realiza seguimiento, vigilancia y control sobre las obligaciones relacionadas con la organización de partidos, especialmente mediante las Comisiones Locales de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol.

Millonarios, por su parte, sostuvo que no integra la Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol y que la convocatoria, las sesiones, las actas y el seguimiento de sus decisiones corresponden al Ministerio y a esa instancia. El club también remitió a Mindeporte las preguntas sobre diagnósticos oficiales de violencia, políticas públicas y posibles recomendaciones de cierre de estadios.

Cabe recordar que la eventual sanción de una plaza, además, puede derivarse de decisiones adoptadas por autoridades públicas o por organismos privados, dependiendo de las competencias en cada caso. Entre las primeras están las Comisiones Locales de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, mientras que, en el ámbito deportivo, estas determinaciones corresponden al Comité Disciplinario del Campeonato de la Dimayor.

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Ante la solicitud del congresista Salcedo Guerrero, Millonarios manifestó “su firme compromiso institucional con la erradicación de la violencia en el fútbol y reiteró su disposición a colaborar, dentro del ámbito de sus competencias y en coordinación con las autoridades nacionales y distritales, en la adopción e implementación de todas las medidas que resulten necesarias para garantizar la seguridad, la convivencia y el disfrute pacífico del espectáculo deportivo”.

En cuanto al Decreto 1622 de 2022, Millonarios reconoció que, como club organizador, está obligado a cumplir las disposiciones sobre validación de identidad y control de acceso. El equipo aseguró que todas sus boletas son digitales, nominadas y tramitadas mediante Quentro, y que requieren nombre, documento de identidad y reconocimiento biométrico obligatorio para ser válidas al momento del ingreso al estadio.

Ahora bien, respecto al reconocimiento biométrico a nivel general, Mindeporte afirmó que no es posible establecer en este momento cuántos equipos lo han implementado. A propósito, en las últimas semanas, más concretamente el pasado jueves Deportivo Independiente Medellín (DIM) anunció que se convertirá en el primer club del país en implementar este sistema de ingreso al estadio mediante reconocimiento facial. Su piloto está programado para el 18 de septiembre con 1.000 hinchas de la barra Rexixtenxia Norte.

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