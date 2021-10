Nacional es finalista de la Copa Colombia

Atlético Nacional dio el golpe y se clasificó a la final de la Copa Colombia. El equipo antioqueño se impuso 1-0 ante Deportivo Cali en el estadio Atanasio Girardot.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo aprovechó el empate 2-2 que sacó en el partido de ida en Cali y con un solitario gol de Jefferson Duque se instaló en la final del torneo, instancia en la que enfrentará al Deportivo Pereira.

Fue un partido cerrado sin muchas opciones, sobre todo en la primera parte. En la segunda ambas escuadras fueron a buscarlo un poco más y a los 56 minutos, tras un remate venenoso de Dorlan Pabón que se estrelló en el palo, Duque, como buen ‘9′, mandó la pelota al fondo de la red.

➕ ¡Llegó el grito de Nacional! ¡Explota el Atanasio Girardot! ⚽💚🏟🔥 #LACOPAxWIN pic.twitter.com/lnmhl7uK6W — Win Sports TV 💪🏠 (@WinSportsTV) October 22, 2021

“Con lo que no hemos podido es con el arbitraje, lo que me deja es tristeza y un poco de preocupación, están perjudicando a una institución y a todo el fútbol colombiano”, se quejó el DT del Cali, Rafael Dudamel en la rueda de prensa, sobre todo por un penal tras una supuesta mano que no sancionó el juez.

Pero la clasificación la perdió el Cali de local, pues no supo administrar un 2-0 a favor.

Atlético Nacional, que es el equipo colombiano con más títulos (29) de Colombia y va de líder en la Liga Betplay, buscará llegar a los 30 cuando enfrente a un Deportivo Pereira con el pecho inflado que ha hecho una campaña memorable para sus hinchas.

El partido de ida será en Medellín el próximo 10 de noviembre, mientras la vuelta será en el estadio Hernán Ramírez Villegas el 24 del mismo mes.