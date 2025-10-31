No solo es el Pereira, Acolfutpro denuncia retraso en pagos del Deportivo Pasto

Deportivo Pasto atraviesa un presente deportivo complicado y es último en la Liga BetPlay Dimayor. Foto: Deportivo Pasto

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunció que Deportivo Pasto lleva casi dos meses sin cumplir con sus obligaciones salariales con los jugadores de su plantel profesional. La agremiación expresó su preocupación por la situación y exigió la intervención de las autoridades laborales y deportivas del país.

“¿𝗛𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗰𝘂𝗮́𝗻𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝗗𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗣𝗮𝘀𝘁𝗼 𝘃𝗮 𝗮 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝗶𝗻𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗴𝗼 𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗮 𝘀𝘂𝘀 𝗳𝘂𝘁𝗯𝗼𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀? A 30 de octubre de 2025, 𝗹𝗼𝘀 𝗳𝘂𝘁𝗯𝗼𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗗𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗣𝗮𝘀𝘁𝗼 𝘀𝗶𝗴𝘂𝗲𝗻 𝘀𝗶𝗻 𝗿𝗲𝗰𝗶𝗯𝗶𝗿 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗴𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗮𝗹 𝗺𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗽𝘁𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗻𝗶 𝗹𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝘃𝗮 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗶𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗼𝗰𝘁𝘂𝗯𝗿𝗲“, comunicó Acolfuptro en sus redes.

La agremiación señaló que esta situación se extiende por casi dos meses. También señaló que solicitará “la intervención urgente del Ministerio del Deporte y del Ministerio del Trabajo para que se garantice el cumplimiento de las obligaciones laborales y se proteja la dignidad de nuestros afiliados”.

🚨¿𝗛𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗰𝘂𝗮́𝗻𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝗗𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗣𝗮𝘀𝘁𝗼 𝘃𝗮 𝗮 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝗶𝗻𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗴𝗼 𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗮 𝘀𝘂𝘀 𝗳𝘂𝘁𝗯𝗼𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀?



A 30 de octubre de 2025, 𝗹𝗼𝘀 𝗳𝘂𝘁𝗯𝗼𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲𝗹… pic.twitter.com/3Qgixt22Qh — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) October 31, 2025

Deportivo Pasto reaccionó a la misma publicación de X (Twitter) y crítico a la asociación: “¿Hasta cuándo Acolfutpro seguirá hablando sólo de derechos y no de responsabilidades? Su labor sería más digna si también defendieran el equilibrio que el fútbol necesita. No se construye señalando, se construye aportando”, escribió la institución, que aun así, reconoció la deuda y aseguró que “esta semana realizaremos pagos a nuestro plantel”.

El periodista Pipe Sierra también se hizo eco del reclamo y afirmó que “la dirigencia del equipo ni siquiera le da la cara a sus trabajadores”. El club nariñense respondió al señalamiento e insistió en que “durante la presente semana el club adelantará los pagos correspondientes a nuestra plantilla profesional. Dado que se trata de transferencias bancarias, es posible que algunos procesos tomen los tiempos propios de los trámites financieros”.

La denuncia de Acolfutpro se suma a un panorama complejo en el fútbol colombiano, marcado por los recientes conflictos laborales. En las últimas semanas ha sonado con fuerza el caso de Deportivo Pereira, que atraviesa una complicada crisis económica.

Lo que comenzó con demoras en los pagos a su plantilla profesional -que entró en paro- terminó en una medida oficial del Ministerio del Trabajo, que ordenó la suspensión de labores del club tras comprobar reiterados incumplimientos a la legislación laboral vigente.

El ministro Antonio Sanguino confirmó la decisión y explicó que “como medida preventiva se suspenden las labores de las y los trabajadores y contratistas al servicio del club, hasta que se verifique y certifique el pago de salarios y seguridad social que se les adeuda”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador