¡Oficial! Daniel Cataño regresó al fútbol profesional colombiano: este es su nuevo equipo

La noticia se confirmó este sábado: el mediocampista Daniel Cataño fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Independiente Medellín. El futbolista antioqueño llega al poderoso de la montaña procedente del Bolívar de Bolivia, con la misión de aportar experiencia, claridad en la creación y liderazgo en la mitad de la cancha.

Será la segunda etapa de Cataño con el DIM, equipo al que ya defendió entre 2017 y 2018. En ese primer ciclo disputó 34 partidos oficiales, marcó dos goles y entregó una asistencia, dejando buenas sensaciones por su técnica y lectura del juego en el fútbol colombiano.

“La 10 ya tiene dueño. Qué linda te queda la sagrada, Daniel”, fue el mensaje con el que Independiente Medellín anunció su incorporación en redes sociales. Cataño quedará ahora bajo las órdenes del técnico Alejandro Restrepo, quien lo considera una pieza clave para fortalecer la zona creativa del equipo.

Cataño viene de una etapa destacada en Bolívar de La Paz, donde disputó 31 partidos, anotó siete goles y entregó diez asistencias, siendo titular indiscutido. Antes de su paso por el fútbol boliviano, el volante había jugado la primera mitad de 2025 con Millonarios, sumando continuidad en la Liga colombiana.

Además de su recorrido por Millonarios y Medellín, Daniel Cataño ha vestido las camisetas de varios clubes del fútbol colombiano. En su trayectoria figuran Rionegro, Bucaramanga, Envigado, Deportivo Pasto y Deportes Tolima, equipos en los que consolidó su perfil como volante creativo y referente ofensivo.

Su llegada se suma a los refuerzos ya anunciados por el DIM en este mercado: Salvador Ichazo, Marlon Balanta, Juan Viveros, John Montaño, Didier Moreno, Yony González y Enzo Larrosa, en una apuesta clara por fortalecer la plantilla para competir en el segundo semestre.

El anuncio del regreso de Cataño se dio en la previa del duelo de este sábado entre Deportivo Cali e Independiente Medellín. El compromiso está programado para iniciar a las 6:20 p.m. en el estadio Palmaseca, en un contexto de expectativa renovada para la hinchada roja.

