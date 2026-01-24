Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Mundial

Wolverhampton, con Yerson Mosquera y Jhon Arias, cayó frente a Manchester City

Los dos futbolistas colombianos fueron titulares en la derrota ante el conjunto ciudadano. Omar Marmoush y Antoine Semenyo anotaron para el 2-0 definitivo.

Daniel Bello
24 de enero de 2026 - 05:19 p. m.
Yerson Mosquera estuvo cerca de anotar pero su remate se estrelló en el travesaño.
Foto: EFE - ADAM VAUGHAN
Manchester City venció 2-0 a Wolverhampton este sábado en el Etihad Stadium, por la fecha 23 de la Premier League. En la visita estuvieron presentes los colombianos Yerson Mosquera y Jhon Arias. El equipo ciudadano controló el trámite y resolvió el partido en la primera mitad.

El City se impuso con goles del egipcio Omar Marmoush y del ghanés Antoine Semenyo, resultado que lo llevó a 46 puntos en la tabla. Los dirigidos por Pep Guardiola quedaron a cuatro del líder Arsenal, mientras que Wolverhampton continúa último, estancado con apenas ocho unidades.

El primer gol fue tempranero. Matheus Nunes, desde el sector derecho, filtró una asistencia precisa para Marmoush, quien dentro del área no perdonó y venció al portero José Sa. El egipcio rozó el doblete antes del descanso, pero el palo evitó su segundo festejo local.

Semenyo estiró la ventaja en el 45+2. Tras recibir de Bernardo Silva al borde del área, cruzó un remate certero que dio tranquilidad a los ciudadanos, obligados a ganar para no perderle pisada al Arsenal en la lucha por el primer lugar de la Premier League.

Yerson Mosquera disputó el partido completo y fue protagonista en el cierre. En una jugada a balón parado tuvo el descuento para los Wolves, pero su cabezazo se estrelló contra el travesaño, en una de las pocas aproximaciones claras de la visita en Mánchester.

Un minuto después, Mosquera generó preocupación en la hinchada local tras una entrada fuerte sobre el tobillo de Jérémy Doku. El belga permaneció varios minutos en el suelo, pero logró reincorporarse. El defensor colombiano fue amonestado por el árbitro central.

Jhon Arias, el otro colombiano inicialista, solo estuvo en cancha durante la primera mitad y no logró rematar al arco rival. Para el complemento fue sustituido por el noruego Jorgen Strand Larsen, en busca de mayor peso ofensivo para Wolverhampton en ataque final inglés hoy.

Los ‘Wolves’ necesitan sumar con urgencia para escapar del descenso. Por ahora son últimos y están a 14 puntos del puesto 17, el último que garantiza la permanencia, por lo que cada jornada se vuelve decisiva en su lucha por seguir en la que muchos consideran como la mejor liga del mundo.

Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

