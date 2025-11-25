Otro equipo del fútbol colombiano cambia de nombre: ahora es Fortaleza

Jugadores de Fortaleza durante un entrenamiento en su sede deportiva. Foto: Fortaleza

Fortaleza, equipo de la Liga BetPlay, la primera división del fútbol profesional colombiano, anunció este martes en la noche un ajuste en su identidad. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales la institución se refirió a un nuevo rumbo que adopta su proyecto.

El club reveló que dejará atrás la denominación Fortaleza CEIF para llamarse, de ahora en adelante, Fortaleza Fútbol Club. La sigla CEIF corresponde a Centro de Entrenamiento Integrado para la Formación, nombre adoptado hace más de una década.

Además de la modificación en su identidad, la institución anunció la salida de Carlos Barato, quien fue presidente hasta enero de este año. El dirigente dejó de desempeñar funciones administrativas y deportivas dentro de Fortaleza. El club agradeció su aporte al proyecto y le deseó éxitos en sus próximos pasos.

COMUNICADO OFICIAL



Desvinculación Carlos Barato y CEIF#Fortaleza pic.twitter.com/UYGk8tKZaI — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) November 26, 2025

En el comunicado se explica que “el club cedió el uso exclusivo de la marca CEIF, la cual dejará de estar vinculada con Fortaleza a partir del 1 de enero de 2026. De manera progresiva, se realizará el retiro de esta denominación del escudo, distintivos, nombres, dominios y uniformes del club”.

Fortaleza aclaró que las afiliaciones y registros deportivos de los jugadores pertenecientes a sus academias de formación seguirán vigentes para la temporada 2026 y en adelante.

Este anuncio llega en la antesala del tercer partido del club en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Este miércoles, desde las 6:30 p. m., Fortaleza visitará al Atlético Bucaramanga con el objetivo de sumar sus primeros puntos y mantenerse con vida en la disputa por llegar a la final.

Los Amix no son los únicos del país que cambian de nombre. Este semestre, La Equidad desapareció y, desde el próximo año, competirá como Internacional de Bogotá. La transformación del antiguo cuadro asegurador responde al viraje institucional y administrativo que impulsaron los nuevos propietarios de su ficha.

