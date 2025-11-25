Victoria contundente en la Champions League: Chelsea goleó a Barcelona en Stamford Bridge

Jugadores del Chelsea celebran una de las anotaciones de la victoria de este martes sobre Barcelona (3-0). Foto: EFE - NEIL HALL

Chelsea se impuso con contundencia este martes en Stamford Bridge por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League 2025/2026. Los blues manejaron el ritmo de principio a fin y se impusieron 3-0 a un Barcelona que nunca supo cómo reaccionar.

La visita tuvo su ocasión más clara en los pies de Fermín López, quien aprovechó un error de salida de la defensa blue y quedó mano a mano con Robert Sánchez. Sin embargo, el mediocampista definió sin precisión y desperdició la oportunidad de romper el cero.

Chelsea abrió el marcador al minuto 27 tras una acción preparada que nació en los pies de Marc Cucurella. El lateral lanzó un centro que Pedro Neto desvió con el taco, provocando una serie de rebotes que terminaron en el arco luego de que Jules Koundé, sin querer, empujara la pelota con el talón.

El panorama empeoró para Barcelona en el cierre de la primera mitad, cuando Ronald Araújo vio la tarjeta roja por doble amonestación después de llegar tarde a una disputa con Cucurella. La expulsión condicionó totalmente a los dirigidos por Hansi Flick.

Con un hombre de más, Chelsea se tomó confianza y amplió la ventaja al minuto 55 gracias a Estevao. El brasileño de 18 años se deshizo de Pau Cubarsí, resistió la marca de Alejandro Balde y sacó un potente remate al primer palo que venció a Joan García.

La goleada se concretó al minuto 73 cuando Liam Delap solo tuvo que empujar la pelota tras una gran proyección de Enzo Fernández por la banda izquierda. El mediocampista recibió habilitado, eludió la presión y entregó un pase preciso para cerrar un triunfo que pudo haber sido más amplio.

Con este resultado, Chelsea se trepó provisionalmente al cuarto lugar de la tabla con diez puntos. Barcelona, por su parte, quedó con siete unidades en la decimoquinta posición, obligado a reaccionar en las próximas jornadas de la Liga de Campeones para escalar posiciones.

