Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Victoria contundente en la Champions League: Chelsea goleó a Barcelona en Stamford Bridge

Los blues se impusieron con goles de Jules Koundé (autogol), Estevao y Liam Delap. El cuadro culé jugó el segundo tiempo con uno menos por la expulsión de Ronald Araújo.

Daniel Bello
Daniel Bello
25 de noviembre de 2025 - 09:58 p. m.
Jugadores del Chelsea celebran una de las anotaciones de la victoria de este martes sobre Barcelona (3-0).
Jugadores del Chelsea celebran una de las anotaciones de la victoria de este martes sobre Barcelona (3-0).
Foto: EFE - NEIL HALL
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Chelsea se impuso con contundencia este martes en Stamford Bridge por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League 2025/2026. Los blues manejaron el ritmo de principio a fin y se impusieron 3-0 a un Barcelona que nunca supo cómo reaccionar.

La visita tuvo su ocasión más clara en los pies de Fermín López, quien aprovechó un error de salida de la defensa blue y quedó mano a mano con Robert Sánchez. Sin embargo, el mediocampista definió sin precisión y desperdició la oportunidad de romper el cero.

Vínculos relacionados

Histórica actuación de Colombia en los Juegos Sordolímpicos de Tokio 2025
Así quedó la tabla del Mundial de Futsal Femenino tras la derrota de Colombia
Millonarios presentó su nuevo proyecto deportivo: “No vamos a improvisar”

Chelsea abrió el marcador al minuto 27 tras una acción preparada que nació en los pies de Marc Cucurella. El lateral lanzó un centro que Pedro Neto desvió con el taco, provocando una serie de rebotes que terminaron en el arco luego de que Jules Koundé, sin querer, empujara la pelota con el talón.

El panorama empeoró para Barcelona en el cierre de la primera mitad, cuando Ronald Araújo vio la tarjeta roja por doble amonestación después de llegar tarde a una disputa con Cucurella. La expulsión condicionó totalmente a los dirigidos por Hansi Flick.

Con un hombre de más, Chelsea se tomó confianza y amplió la ventaja al minuto 55 gracias a Estevao. El brasileño de 18 años se deshizo de Pau Cubarsí, resistió la marca de Alejandro Balde y sacó un potente remate al primer palo que venció a Joan García.

La goleada se concretó al minuto 73 cuando Liam Delap solo tuvo que empujar la pelota tras una gran proyección de Enzo Fernández por la banda izquierda. El mediocampista recibió habilitado, eludió la presión y entregó un pase preciso para cerrar un triunfo que pudo haber sido más amplio.

Con este resultado, Chelsea se trepó provisionalmente al cuarto lugar de la tabla con diez puntos. Barcelona, por su parte, quedó con siete unidades en la decimoquinta posición, obligado a reaccionar en las próximas jornadas de la Liga de Campeones para escalar posiciones.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Champions League

Liga de Campeones

Estevao

Liam Delap

Joules Koundé

Enzo Fernández

Chelsea vs. Barcelona

Barcelona

Chelsea

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.