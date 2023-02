Águilas Doradas ganó y es el nuevo líder de la Liga BetPlay

Águilas Doradas venció por 1-0 a Bucaramanga y es el nuevo líder de la Liga BetPlay. Foto: Águilas Doradas vs Bucaramanga - Twitter Águilas Doradas

Inició la sexta jornada de la Liga BetPlay y Águilas Doradas hizo su tarea en casa frente a Bucaramanga. Los dirigidos por Lucas González son los nuevos líderes del torneo y mantienen su invicto. Marco Pérez y el portero José Contreras, los jugadores destacados del encuentro.

Durante el primer tiempo, ambos equipos cumplieron con lo que se tenía pronosticado: un juego físico, agresivo y de contragolpe. Águilas Doradas controló el balón la mayor parte del tiempo y volvieron a utilizar el remate desde larga distancia, su mejor recurso. Kevin Castaño, capitán del equipo, fue el mejor jugador de la primera parte.

Bucaramanga no se intimidó y ganó la mayoría de duelos disputados. Tuvo buen pase e intento buscar el gol en cinco ocasiones. Sin embargo, un solo remate llegó a puerta.

En el minuto 42, Gonzalo Lencina remató con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área, que se perdió por fuera del arco.

En la parte complementaria, no hubo muchas novedades. Bucaramanga intentó el gol en varias ocasiones, pero no lo concretó. Teófilo Gutiérrez, inicialista en el banco, parecía ser el que iba a encaminar al equipo santandereano, pero no lo logró. Mientras tanto, Águilas seguía insistiendo con fuerza y contragolpe.

Cuando el partido se estaba enfriando y se hacía trabado el juego, Marco Pérez hizo la diferencia. Al minuto 70, el delantero de Águilas cazó de cabeza un centro de Jaen Pineda tras un saque de esquina. Pérez mandó la pelota contra el piso y tras un rebote se fue adentro del arco de James Aguirre, portero de Bucaramanga, quien no pudo hacer mucho para impedir el tanto.

La cereza del gol fue la celebración de Marco Pérez como el brasileño Vinicius Junior, jugador de Real Madrid.

Los minutos finales del encuentro se fueron en intentos fallidos de Bucaramanga, que se desconcentró y a pesar de que buscó el gol, no lo concretó.

El atacante Tomás Salazar al minuto 86 estrelló la pelota contra el arco de Bucaramanga. Tres minutos después, Teófilo hizo una buena asociación por fuera del área de Águilas, pero no consiguió el tanto. Sin muchas emociones más, se terminó el partido.

Con este resultado, Águilas Doradas asume el liderato de la Liga Betplay con 12 puntos en seis partidos jugados. El equipo de Lucas González venía de empatar como visitante 1-1 frente a Deportivo Cali. Su próximo partido será el sábado 4 de marzo en condición de visitante frente al DIM.

Por su parte, Bucaramanga se queda con nueve puntos en seis partidos jugados, pero se mantiene en los ocho primeros equipos de la clasificación. Su próximo partido será el viernes 3 de marzo frente a Once Caldas.

La jornada seis seguirá este sábado con el partido entre Junior y Equidad, a las 4:00 p. m.; Jaguares vs. Pereira, a las 6:10 p. m. y América de Cali vs. Envigado, a las 8:20 p. m.

El domingo será el turno de Santa Fe vs. Unión Magdalena, a las 2:00 p. m.; Once Caldas vs. Millonarios, a las 4:10 p. m.; Tolima vs. Cali, a las 6:20 p. m. y Alianza vs. Independiente Medellín, a las 8:30 p. m.

La sexta fecha se cerrará el lunes con los encuentros entre Atlético Nacional vs. Atlético Huila, a las 5:00 p. m. y Boyacá Chico vs. Deportivo Pasto, a las 6:00 p. m.

