Así quedó la tabla de la Liga BetPlay con la goleada de Cali a Boyacá Chicó

Juan José Córdoba hizo dos de los cuatro goles de Cali. Foto: Dimayor

Deportivo Cali tuvo una noche brillante. El cuadro azucarero vapuleó 4-0 a Boyacá Chicó en su casa y encaminó su irregular arranque en la Liga BetPlay, en la que ya suma dos victorias.

Mire: La polémica decisión por la que Mayra Ramírez no jugará con Colombia la Copa Oro

Los autores de los cuarto goles, con un doblete cada uno, fueron Juan José Córdoba y Luis Fernando el Chino Sandoval.

⏱️ 90+3' ¡¡¡GANÓ DEPORTIVO CALI!!!



Con doblete de Juan José Córdoba y Luis Sandoval, el verdiblanco suma 3 puntos en casa en esta quinta fecha de la Liga.



Cali 4⃣-0️⃣ B. Chicó@WplayColombia #VamosCali🇳🇬#LigaDimayor🏆 pic.twitter.com/KIjXUaF7kw — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) February 10, 2024

Con su triunfo, Cali se subió al tercer lugar de la Liga BetPlay y se metió entre los punteros del campeonato, que siguen siendo Junior y Tolima, que juega este sábado.

Más: Así será la etapa reina del Tour Colombia este sábado: hora y dónde ver en vivo

Por debajo de los tres primeros están, en orden, Millonarios, Nacional y Jaguares. Los monterianos se subieron al sexto puesto luego de que, también este viernes, vencieron 1-0 a Águilas Doradas.

El grupo de los ocho lo cierran Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga. Risaraldenses y santandereanos tienen siete puntos, los mismos que los equipos del noveno y el décimo puesto, Fortaleza y Águilas.

Mire, además: Liverpool vs. Burnley en la Premier League: hora y dónde ver el partido de Luis Díaz

¿Qué partidos le faltan a la quinta fecha?

Este sábado se completan los partidos restantes de la quinta fecha, antes de que el domingo empiece a jugarse la sexta jornada de la Liga BetPlay.

Los partidos que se jugarán este sábado son: Equidad vs. Tolima (4:00 p.m.), Bucaramanga vs. Once Caldas (6:10 p.m.) y Medellín vs. Santa Fe (8:20 p.m.).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador