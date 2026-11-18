Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El Deportivo Pereira estaría muy cerca de cambiar de dueño. Este miércoles se conocieron nuevos detalles de la posible adquisición del conjunto matecaña por parte del cantante Blessd, luego de que circularan imágenes y videos de su representante firmando documentos junto a Álvaro López Bedoya, máximo accionista del club risaraldense.
La noticia comenzó a tomar fuerza cuando Santiago Jaramillo, conocido como Dímelo Jara, representante del artista urbano y empresario vinculado al fútbol, apareció en una notaría de Pereira junto a López Bedoya. Según información difundida por periodistas como Samuel Duque, la negociación estaría prácticamente acordada, a falta de una confirmación institucional.
Como parte del nuevo proyecto administrativo también llegaría Juan Carlos de la Cuesta, quien ejerció como presidente de Atlético Nacional entre 2010 y 2017. Durante su gestión, el conjunto verdolaga conquistó la Copa Libertadores de 2016. Su posible incorporación reforzaría la idea de una reestructuración dirigencial para afrontar los desafíos del Pereira.
Posteriormente circularon videos en los que Dímelo Jara y López Bedoya aparecieron firmando documentos relacionados con la presunta negociación. Según el periodista Jorge Eduardo Hurtado, el dirigente conservaría una participación minoritaria tras vender la mayoría de sus acciones. La presentación oficial de los nuevos propietarios podría realizarse este viernes 20 de noviembre.
El eventual cambio de administración llegaría después de varios años de dificultades económicas y cuestionamientos a la gestión de López Bedoya. Durante 2025 y 2026, el club enfrentó retrasos en los pagos a jugadores y trabajadores, además de obligaciones financieras que llevaron a la institución a un proceso de reorganización empresarial.
Aunque todavía no existe confirmación oficial, el propio Blessd alimentó las expectativas mediante una historia en sus redes sociales, en la que apareció el escudo del cuadro risaraldense acompañado de cadenas y collares con símbolos de su marca. La publicación reforzó las versiones sobre una operación que estaría encaminada.
Por lo pronto, el Pereira ya concluyó su temporada 2026 tras quedar eliminado de los cuadrangulares semifinales. De cara a 2027, el conjunto matecaña deberá reconstruir su nómina y mejorar sus resultados para recuperar competitividad y alejarse de la zona del descenso, luego de una campaña complicada que afectó su promedio en esa tabla.
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook
-
RICARDO(81050)•Hace 7 minutosLa dirigencia del FPC haciendo negocios entre ellos mientras le incumplen con los sueldos a los jugadores.