Bodhert empezó el año renunciando al Once Caldas

El entrenador cartagenero de 48 años era el DT que más llevaba dirigiendo un mismo club en el fútbol colombiano.

A través de una carta en sus redes sociales, Hubert Bodhert empezó 2021 presentando su renuncia al Once Caldas, un club que, parece, respaldaba su continuidad.

“He tomado la decisión de no seguir siendo parte del Once Caldas. Hoy cierro un ciclo importante en mi vida laboral”, dice.

Los hinchas del Once Caldas inician el año con la noticia de la no continuidad de Hubert Bodhert. pic.twitter.com/9fmcAcTYbm — Lizett Hincapié Ome (@LizettHincapie) January 1, 2021

El DT cartagenero de 48 años era el entrenador que más tiempo de trabajo llevaba en un mismo equipo del fútbol colombiano con un ciclo de tres años, pues fue presentado el 7 de diciembre de 2017.

Sin embargo, pese a que su impacto fue inmediato una vez asumió el cargo en el Once Caldas, alejándolo de los puestos de descenso tras una campaña complicada de Francisco Maturana, los últimos dos años no fueron los mejores para él, pues el club no logró clasificarse a los cuadrangulares.

Bodhert se despide con un saldo de 42 triunfos, 33 empates y 31 derrotas en 106 partidos dirigidos por liga.