Bucaramanga venció a Unión Magdalena en el arranque de la fecha siete de la Liga

La fecha siete de la Liga BetPlay comenzó este viernes con el encuentro en el que el Bucaramanga le ganó 1-0 al Unión Magdalena en el estadio Alfonso López, otro encuentro para la exhibición de Dayro Moreno.

El goleador búcaro llegó a tres tantos en siete fechas después de marcar el único gol del partido a los ocho minutos del compromiso. Gol tempranero que definió a la postre el resultado.

El partido se vio marcado por dos expulsiones de Alexander Ospina, juez del compromiso, que expulsó en el primer tiempo a Fabián Cantillo a los 40 minutos, mientras que en complicidad con el VAR, compensó sacándole la roja a Francisco Meza a los 53 minutos.

La fecha continuará este sábado con los partidos Cortuluá vs. Alianza Petrolera (3:15 p.m.), Santa Fe vs. Tolima (5:30 p.m.) y Junior vs. Medellín (7:45 p.m.). Todos con transmisión televisiva de Win Sports.

