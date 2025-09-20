No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Cali goleó a La Equidad y metió presión a los ocho primeros de la Liga BetPlay

El cuadro azucarero consiguió una victoria clave en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá.

Fernando Camilo Garzón
21 de septiembre de 2025 - 03:35 a. m.
Los jugadores de Deportivo Cali, celebrando en Techo.
Foto: Deportivo Cali, vía X
Deportivo Cali firmó una goleada contundente en Techo al imponerse 4-0 sobre La Equidad, resultado que lo deja con fuerza en la lucha por ingresar al grupo de los ocho de la Liga BetPlay.

El conjunto azucarero abrió el marcador al minuto 39 con un zurdazo de Andrés Correa y desde ahí dominó con autoridad un encuentro marcado por la temprana expulsión de José Masllorens en el cuadro asegurador.

En la segunda mitad, Andrés Colorado amplió la ventaja con un disparo desde fuera del área al 61’. Luego apareció Fernando Mimbacas, primero para anotar de penalti al 83’, tras una falta sobre Avilés Hurtado revisada en el VAR, y después para cerrar la goleada al minuto 94 con un remate de zurda en el área, completando así su doblete de la noche.

Con este triunfo, Deportivo Cali llegó a 17 puntos y alcanzó la línea de Santa Fe y Nacional en la clasificación, metiéndole presión a los rivales directos por los cupos de cuadrangulares. La Equidad, en cambio, se quedó con 11 unidades y sigue en la parte baja, con un presente que lo compromete seriamente en el torneo.

