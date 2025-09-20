No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
EN VIVO | Pasto y Santa Fe empatan 0-0: siga acá el minuto a minuto

El cuadro cardenal, buscando afianzarse en los ocho, visita al conjunto nariñense en una nueva jornada del campeonato colombiano.

20 de septiembre de 2025 - 11:20 p. m.

Actualizaciones clave

Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Independiente Santa Fe, con el objetivo de consolidar su lugar en los ocho primeros de la tabla, visita este sábado a Deportivo Pasto en Nariño.

Los dirigidos por Jorge Bava vienen de ganarle, por Liga, en casa a Unión Magdalena. Además, en la Copa BetPlay, también se clasificaron para los cuartos de final, dejando a Alianza FC en el camino.

Pasto, por su lado, vive un presente muy irregular. Está en los últimos puestos de la tabla y, en las dos últimas fechas contra Millonarios y Cali, encadena dos derrotas consecutivas.

Minuto a minuto del partido entre Pasto y Santa Fe

Actualización claveHace 5 horas

¡Empezó el partido!

⏱️ MINUTO 0′ | 🔴🔵 PAS 0-0 SAN ⚪⚪ |Ya se juega en la capital de Nariño. Pasto y Santa Fe se miden en el Estadio La Libertad.

Actualización claveHace 5 horas

Así formará Pasto

Actualización claveHace 5 horas

Así formará Santa Fe

Hace 5 horas

¿A qué hora es el partido?

Todo está listo para el encuentro entre Pasto y Santa Fe. El partido está programado para las 6:20 de la tarde en el Estadio Departamental Libertad.

Actualizaciones clave

