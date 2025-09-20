EN VIVO | Pasto y Santa Fe empatan 0-0: siga acá el minuto a minuto

Escucha este artículo
Independiente Santa Fe, con el objetivo de consolidar su lugar en los ocho primeros de la tabla, visita este sábado a Deportivo Pasto en Nariño.
Los dirigidos por Jorge Bava vienen de ganarle, por Liga, en casa a Unión Magdalena. Además, en la Copa BetPlay, también se clasificaron para los cuartos de final, dejando a Alianza FC en el camino.
Pasto, por su lado, vive un presente muy irregular. Está en los últimos puestos de la tabla y, en las dos últimas fechas contra Millonarios y Cali, encadena dos derrotas consecutivas.
Minuto a minuto del partido entre Pasto y Santa Fe
¡Empezó el partido!
⏱️ MINUTO 0′ | 🔴🔵 PAS 0-0 SAN ⚪⚪ |Ya se juega en la capital de Nariño. Pasto y Santa Fe se miden en el Estadio La Libertad.
Así formará Pasto
🔴🟡🔵 [XI INICIAL] ✅
🌋 LOS ELEGIDOS 🤝
✅ Nómina traída a cada uno de nosotros gracias a @AguarNarinoOfc. pic.twitter.com/PrxgdagF7T
Así formará Santa Fe
La nómina del León para hoy ante Pasto por la fecha 12 de la @LigaBetPlayD 🦁👊❤️🤍#VamosSantaFe 🇮🇩
¿A qué hora es el partido?
Todo está listo para el encuentro entre Pasto y Santa Fe. El partido está programado para las 6:20 de la tarde en el Estadio Departamental Libertad.
