Contrarreloj del Mundial de Ciclismo: hora, TV, perfil y cómo ver en vivo

Los Mundiales de ciclismo hacen historia al celebrarse por primera vez en África, con Kigali, la capital de Ruanda, como sede. La contrarreloj individual será el punto de partida oficial del evento este domingo, en un recorrido de 40 kilómetros exigente y técnico.

Se trata de un circuito ondulado con tramos de adoquines y un desnivel acumulado de 680 metros, lo que obligará a los corredores a gestionar el esfuerzo con precisión desde la salida. La altitud de 1.600 metros y la humedad en Kigali son factores que podrían marcar diferencias entre los favoritos.

En la prueba masculina, los grandes protagonistas serán Tadej Pogacar y Remco Evenepoel. El belga llega como vigente doble campeón mundial de la especialidad y buscará prolongar su reinado frente al esloveno, que sueña con su primer maillot arcoíris en la modalidad y aspira a un doblete histórico ganando también la prueba de ruta. La ausencia de nombres importantes como Jonas Vingegaard, Filippo Ganna y Josh Tarling abre la puerta a posibles sorpresas, con australianos como Jay Vine y Luke Plapp dispuestos a pelear por el podio.

En la rama femenina, la contrarreloj será de 31 kilómetros y tendrá como principales aspirantes a Marlen Reusser, Chloe Dygert y Demi Vollering. La combinación de altitud y terreno ondulado podría favorecer a corredoras con gran capacidad de resistencia, lo que promete una competencia muy abierta. Además, la organización ha cuidado cada detalle del trazado, garantizando un asfalto en óptimas condiciones.

La participación latinoamericana estará encabezada por el colombiano Wálter Vargas, seis veces campeón panamericano de la contrarreloj, junto a los mexicanos Isaac Del Toro y Eder Frayre, quienes buscarán dejar el nombre de la región en lo más alto. Por España competirán Raúl García Pierna e Iván Romeo, quienes llegan motivados por las recientes actuaciones de su selección en pruebas internacionales. Los corredores coinciden en que el ambiente en Ruanda es especial, destacando la calidez de la gente y el entusiasmo que se vive en las calles de Kigali.

Colombianos en el Mundial y transmisión

Bajo la dirección del seleccionador David Vargas, Colombia cuenta con una delegación de 14 ciclistas, entre ellos Egan Bernal, Harold Tejada, Brandon Rivera y Wálter Vargas en la élite masculina.

En la élite femenina estarán Paula Patiño y Diana Peñuela, mientras que en las categorías Sub23 y juvenil competirán figuras como Juan Felipe Rodríguez, Natalia Garzón y Luciana Osorio.

La prueba de contrarreloj se podrá seguir en vivo desde las 5:30 a.m. por Claro Sports.

