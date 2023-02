Cayó el primer técnico de la Liga: Diego Corredor no va más con Once Caldas

Diego Corredor duró año y medio como técnico de Once Caldas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

No va más. Diego Corredor dejó de ser desde este lunes el director técnico de Once Caldas. Los dirigentes del blanco-blanco de Manizales tomaron la decisión luego de que el equipo cayera en condición de local contra Águilas Doradas por la fecha cuatro de la Liga BetPlay.

“Once Caldas DAF informa a nuestros hinchas, periodistas y público en general, que las directivas de la institución y el profesor Diego Andrés Corredor Hurtado decidieron, por mutuo acuerdo, dar por terminado su vinculación laboral como técnico del equipo blanco”, dice el comunicado que compartió la institución.

Diego Corredor llegó al equipo a mediados de 2021. Este año y medio a cargo no resultó positivo, pues Once Caldas no ha logrado clasificar a las fases finales y su mal rendimiento lo tiene con los pelos de punta, pues de no mejorar este año lo podría estar acechando el fantasma del descenso.

Tras la salida de Corredor, Elkin Blanco, uno de los ídolos de Once Caldas, asumirá el cargo como técnico interino mientras se busca el reemplazo.

Once Caldas, que jugará entre semana contra Cúcuta por la Copa BetPlay, y que el fin de semana enfrentará a Pereira por Liga, está en la casilla 18 con dos puntos de 12 posibles.

