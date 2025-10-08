Colombia sumó nuevas medallas en el Mundial de pesas de Førde, Noruega

Mari Leivis Sánchez Foto: Instagram @sanchezmarileivis - Instagram @sanchezmarileivis

Mari Leivis Sánchez le entregó este miércoles dos nuevas medallas a la delegación de Colombia en el Mundial de Levantamiento de Pesas de Førde, Noruega 2025. La antioqueña logró dos medallas de plata en la categoría de los 77 kilogramos.

En arranque, la subcampeona olímpica en París 2024 logró un primer intento muy limpio en los 106 kilogramos, sin problemas. En el segundo round, con 110 kilogramos, otra vez: sin problema, confirmándose entre las candidatas al título mundial. En la tercera salida logró 112 kilogramos.

Sin embargo, la campeona olímpica estadounidense Olivia Reeves logró establecer un nuevo récord mundial de 123 kilogramos. Sánchez quedó tercera en esa modalidad, mientras que la plata fue para la egipcia Sara Ahmed (112 kg).

Cuando llegó el turno del envión, la colombiana primero intentó levantar con éxito 132 kilos. En el segundo probó con 136 y no lo consiguió. En el tercero se tomó revancha. Con esos registros le alcanzó para registrar 248 en el total, lo que le permitió acceder a otra medalla.

Reeves fue la figura de la jornada con tres medallas de oro. En el total sumó 278 kilogramos. Las tres platas fueron para la egipcia Ahmed, quien registró 252. La colombiana Sánchez, por apenas un kilo, se metió en el podio de esta modalidad por encima de la estadounidense Mattie Rogers, cuarta (247).

Más preseas colombianas

En la mañana de este martes, Julieth Rodríguez ganó la medalla de plata en arranque y en el total de la división de los 69 kilogramos en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, que se desarrolla en Førde, Noruega.

La colombiana comenzó el arranque con un intento válido de 107 kilogramos, subiendo, en su segunda salida, hasta los 110. Aunque no lo consiguió, en su última oportunidad Julieth obtuvo el registro y la presea de plata, siendo superada por los 120 kilos de la norcoreana Kuk Hyang Song.

En Noruega

Mundial de levantamiento de pesas

La pesista colombiana Julieth Rodríguez obtuvo la plata en arranque y en el total de la división de los 69 kilogramos, con 110 kilos. Fue Aunque superada por los 120 kilos de la norcoreana Kuk Hyang Song pic.twitter.com/xUhlRESy3Z — francisco fernandez (@frafer143) October 8, 2025

Con respecto al envión, Rodríguez registró un levantamiento válido de 131, que la ubicó en la quinta casilla de la competencia que lideró Kuk Hyang con 150 kilogramos conseguidos en su segundo intento.

Teniendo en cuenta sus resultados, la colombiana se quedó con el subcampeonato en el total de la categoría con 241 kilogramos, mientras que la norcoreana fue campeona absoluta con un registro de 270.

¿Cuántas medallas lleva Colombia en el Mundial de Pesas?

Hasta el momento, la delegación nacional presente en territorio europeo registra un total de nueve preseas, divididas en dos de oro, cuatro de plata y tres de bronce. Siendo la participación más destacada la de Yeison López, con dos oros, dos récords mundiales y una plata en los 88 kilogramos.

