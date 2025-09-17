No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Dayro Moreno, máximo goleador del fútbol colombiano: ¿cuántos goles lleva?

El artillero de Once Caldas ya le saca una larga distancia a Radamel Falcao García en la tabla de máximos anotadoes colombianos de la historia.

Fernando Camilo Garzón
18 de septiembre de 2025 - 03:00 a. m.
Dayro Moreno celebra su espectacular noche en Quito.
Foto: EFE - José Jácome
Dayro Moreno sigue ampliando su leyenda en el fútbol colombiano. Con el doblete que marcó en Quito frente a Independiente del Valle, el delantero de Once Caldas llegó a 372 goles oficiales en su carrera profesional, consolidándose en lo más alto de la tabla histórica de artilleros del balompié nacional.

A sus 40 años recién cumplidos, el manizaleño no solo lidera con holgura este listado, sino que además demuestra una vigencia envidiable, siendo determinante en instancias internacionales con el “blanco blanco”.

Así está la tabla de goleadores del fútbol colombiano

En la tabla de goleadores, Moreno tiene como escolta a Radamel Falcao García, quien acumula 356 anotaciones y es el gran referente colombiano a nivel de selecciones y en el exterior.

Más atrás aparecen Víctor Hugo Aristizábal, con 346 goles, y Carlos Bacca, que suma 345 tantos en su recorrido por Colombia y Europa.

Todos ellos son parte de una generación de delanteros que han dejado huella, pero Dayro, con sus cifras, se ha despegado como el máximo artillero histórico.

La nueva marca alcanzada en Quito reitera que Dayro Moreno no solo es el hombre récord del fútbol colombiano, sino también un ejemplo de longevidad deportiva.

Su presencia en la cancha combina experiencia, jerarquía y olfato goleador, cualidades que le han permitido seguir aumentando sus registros y soñar con cerrar su carrera como un goleador eterno, difícil de alcanzar para las futuras generaciones.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

