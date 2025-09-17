Dayro Moreno y su impresionante doblete en la Sudamericana: mírelo acá, en video

Dayro Moreno, la figura de Once Caldas en la Copa Sudamericana. Foto: Once Caldas y AFP

Dayro Moreno volvió a vestirse de héroe para Once Caldas en una noche que quedará en la memoria de los hinchas manizaleños.

El delantero, que cumplió 40 años el martes, fue la gran figura en la victoria 2-0 frente a Independiente del Valle en Quito, anotando los dos goles del triunfo.

Video: así fueron los dos golazos de Dayro Moreno con Once Caldas en la Copa Sudamericana

Su primer tanto llegó al minuto 21, con un derechazo imparable tras un centro preciso desde la derecha, y el segundo, al 49, con una definición de goleador que dejó sin opciones al arquero ecuatoriano.

Moreno fue el capitán, el referente y el encargado de encaminar a su equipo hacia las semifinales de la Copa Sudamericana.

La actuación de Dayro no solo le dio vida a las aspiraciones internacionales de Once Caldas, sino que además reafirmó su vigencia en el fútbol profesional.

A pesar de su edad, sigue siendo determinante en partidos de alta exigencia, demostrando que la experiencia y el instinto de goleador se mantienen intactos. Su presencia en el área rival genera respeto y preocupación en las defensas, y en Quito volvió a exhibir su capacidad para aparecer en los momentos clave.

El máximo goleador en la historia de Colombia

Con los dos goles anotados en Ecuador, Dayro Moreno llegó a 372 tantos en su carrera, consolidándose como el máximo artillero en la historia del fútbol colombiano. Este registro lo confirma como una leyenda viva, que ha sabido convertir su carrera en una historia de constancia y superación. El tolimense, lejos de pensar en el retiro, se mantiene en forma y es pieza fundamental en la ilusión del Once Caldas por volver a brillar en el continente.

El presente de Dayro es, quizás, uno de los mejores de su extensa trayectoria. Tras su paso por la selección de Colombia y su regreso a Once Caldas, ha encontrado un entorno en el que es líder absoluto y referente para los más jóvenes.

Su doblete en Quito es prueba de que, a los 40 años, sigue escribiendo capítulos dorados en su carrera y que todavía tiene la mira puesta en llevar al blanco blanco a una final internacional, algo que no ocurre desde la Libertadores de 2004.

🕢90+3' [IDV 0 - 2 ONC]



FINALIZA EL ENCUENTRO EN LA CIUDAD DE QUITO!!! 🤍🤍🤍#MiVidaMiEquipo #CopaSudamericana pic.twitter.com/yro71tCnxE — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) September 18, 2025

