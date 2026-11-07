El compromiso tuvo pocas emociones y estuvo marcado por la paridad entre dos equipos que necesitaban sumar para mantener vivas sus…

Once Caldas se aferró a sus posibilidades de clasificación hasta el último segundo y encontró en su goleador histórico la respuesta que necesitaba. Con un gol de tiro libre de Dayro Moreno al minuto 90+4, el equipo de Manizales venció 1-0 a Águilas Doradas en el estadio Palogrande, por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II, y dio un paso importante en su lucha por meterse entre los ocho mejores del campeonato.

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Dayro Moreno salvó a Once Caldas en la última: así quedó la pelea por la clasificación

El compromiso tuvo pocas emociones y estuvo marcado por la paridad entre dos equipos que necesitaban sumar para mantener vivas sus aspiraciones. Durante la primera mitad, tanto albos como dorados tuvieron dificultades para generar peligro y encontrar espacios en campo contrario. Aunque el conjunto local terminó mostrando una mejor cara, ninguno consiguió romper el cero antes del descanso.

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El panorama cambió en el segundo tiempo, cuando Once Caldas asumió mayor protagonismo y buscó con más insistencia el arco rival. Sin embargo, la falta de efectividad y las dificultades que presentó el estado de la cancha complicaron el desarrollo del encuentro.

¡LOCURA TOTAL EN EL PALOGRANDE CON DAYRO MORENO! El máximo goleador del FPC anota el 1-0 de @oncecaldas ante Águilas Doradas en la última del partido. #LALIGAxWIN ⚪⚽🔥🤩 pic.twitter.com/nX9NQzaEND — Win Sports (@WinSportsTV) November 7, 2026

Felipe Gómez desperdició una oportunidad desde el punto penal

Once Caldas tuvo una oportunidad inmejorable para ponerse en ventaja apenas comenzaba el complemento. Al minuto 51, el conjunto manizaleño contó con un penalti a favor, pero Felipe Gómez no logró convertirlo y dejó escapar la posibilidad de inclinar el partido a favor de los locales.

El fallo le dio un impulso a Águilas Doradas, que encontró en el empate una oportunidad para sostenerse en el encuentro. El equipo visitante priorizó la defensa del resultado, mientras Once Caldas incrementó su intensidad ofensiva y comenzó a buscar alternativas para conseguir los tres puntos.

Pese a los intentos, el gol se resistía. El partido parecía encaminarse hacia un empate sin goles que complicaba las aspiraciones del cuadro albo, especialmente por la necesidad de sumar en esta recta definitiva del campeonato.

Dayro Moreno apareció al 90+4 y desató la celebración en Palogrande

Cuando el tiempo reglamentario ya se había cumplido y el empate parecía inevitable, apareció Dayro Moreno para convertirse en el salvador de Once Caldas. El delantero ejecutó un tiro libre directo al minuto 90+4 y mandó el balón al fondo de la red para decretar el 1-0 definitivo.

La anotación desató la celebración en Palogrande y le permitió al equipo manizaleño quedarse con una victoria fundamental en sus aspiraciones de clasificación. Un desenlace agónico que premió la insistencia del conjunto local, que nunca dejó de buscar el gol pese a las dificultades que encontró durante el compromiso.

Once Caldas llegó a 27 puntos, pero Cúcuta y Tolima siguen en la pelea

Con este resultado, Once Caldas llegó a 27 puntos y se ubicó en la octava posición, mientras que Águilas Doradas quedó noveno con 25 unidades. Sin embargo, la lucha por los últimos lugares de clasificación todavía tiene capítulos pendientes y dos equipos podrían modificar el panorama.

Uno de ellos es Cúcuta Deportivo, que tiene 24 puntos y disputará su partido de la fecha 18 este lunes frente a Junior, en Barranquilla. Una victoria le permitiría alcanzar las 27 unidades de Once Caldas, aunque el conjunto manizaleño cuenta con una ventaja importante en la diferencia de gol: +4 frente a los -5 del equipo nortesantandereano.

⏱️ 90+8’ [ONC 1-0 AGU ]

Finaliza el encuentro en nuestra casa 🏠



Los tres puntos se quedan el el palogrande +3️⃣#SomosOnce pic.twitter.com/UTRBAsBGVs — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) November 7, 2026

El otro protagonista de esta disputa es Deportes Tolima, que recibirá a Millonarios este domingo 8 de noviembre, a las 6:00 p. m., en el estadio Manuel Murillo Toro. El conjunto pijao necesita ganar para llegar con posibilidades a la última jornada y mantener viva su aspiración de meterse entre los ocho.

El compromiso también tendrá implicaciones para Millonarios, pues una derrota dejaría al equipo embajador con 27 puntos, la misma cantidad que actualmente tiene Once Caldas, a la espera de lo que suceda con Cúcuta Deportivo el lunes.

Así, los resultados de estos encuentros serán determinantes para definir cómo llegará la pelea por la clasificación a la última fecha del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-II.

Los últimos partidos de Once Caldas y Águilas Doradas

Con la fase regular entrando en su recta definitiva, los equipos ya tienen en el horizonte sus respectivos compromisos de cierre. Once Caldas tendrá que visitar a Atlético Nacional, en un partido que puede resultar definitivo para sus aspiraciones de clasificación.

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Por su parte, Águilas Doradas se medirá con Independiente Medellín, en busca de sumar los puntos que le permitan recuperar terreno y mantenerse en la disputa por un lugar entre los ocho.

La victoria agónica de Dayro Moreno le dio aire a Once Caldas, pero todavía no hay nada definido. La última jornada promete emociones hasta el final, con varios equipos pendientes de resultados propios y ajenos para conseguir un lugar en los cuadrangulares semifinales.

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