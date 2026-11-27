Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Cali se juega mucho en esta tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2026-II. Luego de dos salidas, las cuales se saldaron con un empate en casa y una derrota como visitante, los hombres de Rafael Dudamel necesitan los tres puntos para seguir en carrera por la final del campeonato colombiano. Sin embargo, al frente tendrán al mejor visitante del torneo, aunque tampoco haya tenido un comienzo fructífero en este arranque de las finales de Navidad.
Atlético Bucaramanga empató 2-2 contra América de Cali en el estadio Américo Montanini de la capital de Santander. Y luego, cayó goleado 4-1 por Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Dos resultados que tanto en el desarrollo como en el desenlace no estaban en sus planes. Ahora tiene una oportunidad inmejorable frente a Deportivo Cali de dar un golpe en la mesa del cuadrangular y meterse en la discusión por la final.
Deportivo Cali vs. Bucaramanga: minuto a minuto
Busca el segundo, Cali
⏱️21’ Cali 🟢 1-0 🟡 Bucaramanga 🏆
Los jugadores de Deportivo Cali juegan más sueltos desde que tienen el marcador a su favor. Atlético Bucaramanga no parece reaccionar a la anotación.
¡Gol de Deportivo Cali!
⏱️14’ Cali 🟢 1-0 🟡 Bucaramanga 🏆
Leiser Chaverra, desde un tiro de esquina cobrado de Benedetti, pone el primero en el marcador de cabeza y hace explotar la tribuna verde.
Las primeras son de Bucaramanga
⏱️7’ Cali 🟢 0-0 🟡 Bucaramanga 🏆
El visitante ya le muestra sus intenciones a Deportivo Cali, que parece sorprendido con la postura ofensiva del conjunto bumangués.
Comienza el juego en Cali
⏱️ 0’ Cali 🟢 0-0 🟡 Bucaramanga 🏆
El XI de Atlético Bucaramanga
Así forma Deportivo Cali
¿A qué hora juega Cali?
- Fecha: viernes 27 de noviembre de 2026
- Lugar: Estadio Deportivo Cali, Valle del Cauca
- Hora: 6:35 p. m. (hora de Colombia)
- Canal: Win+ Fútbol y Win Play
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook