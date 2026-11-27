Jugadores de Deportivo Cali antes de enfrentar a América de Cali en el estadio Pascual Guerrero por la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2026-II. Foto: Deportivo Cali

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Deportivo Cali 1-0 Atlético Bucaramanga, en vivo: cuadrangulares de la Liga Betplay 2026-II Daniel Montoya Ardila Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Cali se juega mucho en esta tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2026-II. Luego de dos salidas, las cuales se saldaron con un empate en casa y una derrota como visitante, los hombres de Rafael Dudamel necesitan los tres puntos para seguir en carrera por la final del campeonato colombiano. Sin embargo, al frente tendrán al mejor visitante del torneo, aunque tampoco haya tenido un comienzo fructífero en este arranque de las finales de Navidad.

Atlético Bucaramanga empató 2-2 contra América de Cali en el estadio Américo Montanini de la capital de Santander. Y luego, cayó goleado 4-1 por Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Dos resultados que tanto en el desarrollo como en el desenlace no estaban en sus planes. Ahora tiene una oportunidad inmejorable frente a Deportivo Cali de dar un golpe en la mesa del cuadrangular y meterse en la discusión por la final.

Deportivo Cali vs. Bucaramanga: minuto a minuto

⏱️21’ Cali 🟢 1-0 🟡 Bucaramanga 🏆

Los jugadores de Deportivo Cali juegan más sueltos desde que tienen el marcador a su favor. Atlético Bucaramanga no parece reaccionar a la anotación.

⏱️14’ Cali 🟢 1-0 🟡 Bucaramanga 🏆

Leiser Chaverra, desde un tiro de esquina cobrado de Benedetti, pone el primero en el marcador de cabeza y hace explotar la tribuna verde.

⚽🟢 ¡GOL DE CHAVERRA! ¡DEPORTIVO CALI SE PONE EN VENTAJA CONTRA BUCARAMANGA!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/uDjd01tKAz — Win Sports (@WinSportsTV) November 27, 2026

⏱️7’ Cali 🟢 0-0 🟡 Bucaramanga 🏆

El visitante ya le muestra sus intenciones a Deportivo Cali, que parece sorprendido con la postura ofensiva del conjunto bumangués.

⚽🧤 ¡Pedro Gallese dijo presente! ¡El arquero de Deportivo Cali está atento ante Bucaramanga!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/2tnyZwySIB — Win Sports (@WinSportsTV) November 27, 2026

⏱️ 0’ Cali 🟢 0-0 🟡 Bucaramanga 🏆

📋 Así es el 𝐗𝐈 inicial por el profesor Pablo Peirano para enfrentar a Deportivo Cali. #VolvamosA𝐑𝐔𝐆𝐈𝐑 #MiHerenciaMiPasión🫀#SeSienteLaSegunda pic.twitter.com/tbHlevkiLe — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) November 27, 2026

La banda lista para una tarde llena de fútbol 💚💪🏻



Presentamos el once titular. pic.twitter.com/sR2VKR5t7a — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) November 27, 2026

Fecha : viernes 27 de noviembre de 2026

: viernes 27 de noviembre de 2026 Lugar : Estadio Deportivo Cali, Valle del Cauca

: Estadio Deportivo Cali, Valle del Cauca Hora : 6:35 p. m. (hora de Colombia)

: 6:35 p. m. (hora de Colombia) Canal: Win+ Fútbol y Win Play

𝐈𝐧𝐮𝐧𝐝𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐯𝐢𝐝𝐢𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐬𝐞𝐫 𝐮́𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐢́𝐬…🤷🏻‍♂️💚 pic.twitter.com/eMdVbW25Vp — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) November 27, 2026

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