Jugadoras de Deportivo Cali y de Atlético Nacional femenino.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Deportivo Cali vs. Atlético Nacional, en vivo: semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026 Daniel Montoya Ardila Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Fecha de definición. Este domingo 20 de septiembre se conocerán las dos finalistas de la Liga Betplay Femenina 2026, y las primeras en abrir el turno son las representantes de Deportivo Cali y Atlético Nacional. La primera en busca de su tercera final y la segunda intenta llegar a la primera de su historia.

El global marcha 2-1 a favor de Cali, que con su público en este partido de vuelta espera no tener mayores dificultades para eliminar a Nacional. Sin embargo, las de Medellín quieren dar la sorpresa y colarse en su primera final del fútbol femenino. Un objetivo que también persiguen en la otra llave.

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Deportivo Cali vs. Atlético Nacional: minuto a minuto

Nuestras 11 inicialistas para un partido definitivo en Cali, buscando la remontada que nos lleve a la final 🙌 #VamosTodasJuntas pic.twitter.com/4XdvElCMHS — Atlético Nacional Femenino (@naloficialfem) September 20, 2026

¡ESTAMOS LISTAS!



Nuestro DT Jhon Alber Ortiz ya escogió su once titular para buscar el pase a la gran final. ⚔️💚 pic.twitter.com/2h2bKfYZXi — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) September 20, 2026

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