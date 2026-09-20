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Deportivo Cali vs. Atlético Nacional, en vivo: semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026

Deportivo Cali intenta mantener o aumentar su ventaja de un gol conseguido en la ida, mientras Atlético Nacional busca darle vuelta a la serie en el estadio de Palmaseca.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
20 de septiembre de 2026 – 03:30 p. m.
Deportivo Cali vs. Atlético Nacional, en vivo: semifinal vuelta de la Liga Femenina 2026
Jugadoras de Deportivo Cali y de Atlético Nacional femenino.

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Fecha de definición. Este domingo 20 de septiembre se conocerán las dos finalistas de la Liga Betplay Femenina 2026, y las primeras en abrir el turno son las representantes de Deportivo Cali y Atlético Nacional. La primera en busca de su tercera final y la segunda intenta llegar a la primera de su historia.

El global marcha 2-1 a favor de Cali, que con su público en este partido de vuelta espera no tener mayores dificultades para eliminar a Nacional. Sin embargo, las de Medellín quieren dar la sorpresa y colarse en su primera final del fútbol femenino. Un objetivo que también persiguen en la otra llave.

Deportivo Cali vs. Atlético Nacional: minuto a minuto

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 03:27 p. m.

XI titular de Nacional

Actualización clave 20 de septiembre de 2026 – 03:27 p. m.

XI inicial de Cali

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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