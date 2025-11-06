Logo El Espectador
Deportivo Pereira, en crisis: MinTrabajo abrió proceso sancionatorio por desacato

Entre deudas, paros y sanciones, Deportivo Pereira suma otro golpe en medio de uno de sus peores momentos institucionales.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
06 de noviembre de 2025 - 12:55 p. m.
El plantel profesional del Deportivo Pereira entró en paro por deudas laborales. Desde entonces la institución matecaña utiliza juveniles para disputar sus partidos en la Liga BetPlay.
Foto: Deportivo Pereira Oficial
El Ministerio del Trabajo confirmó el inicio de la investigación administrativa sancionatoria contra el Club Deportivo Pereira por incumplir la medida cautelar de suspensión de actividades emitida previamente por la cartera laboral.

La acción legal se suma a las deudas acumuladas por el club en salarios y en aportes a seguridad social de sus trabajadores. La Dirección Territorial de Risaralda, a cargo de Andrés Piedrahita Gutiérrez, fue quien oficializó el inicio del proceso.

“A pesar del auto administrativo que impuso la medida de suspensión, el Club Deportivo Pereira no está acatando la orden emitida el pasado 30 de octubre. Por ello, iniciaremos inmediatamente la investigación administrativa sancionatoria y formularemos los cargos respectivos”, aseguró.

El funcionario agregó que la desobediencia a la orden ministerial es el cargo más grave en este momento: “Se confirma que el equipo programó, e incluso estaría realizando, entrenamientos y un partido oficial este viernes 7 de noviembre contra el Deportivo Independiente Medellín, en abierto desafío a la prohibición de realizar cualquier tipo de actividad”, señaló.

Los cargos formulados están relacionados con las denuncias previas, confirmadas en su momento por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, que incluyen el no pago oportuno de salarios y aportes a seguridad social, así como recargos dominicales y festivos a los trabajadores.

El Ministerio recordó que la medida preventiva de suspensión de labores para los empleados del club se mantendrá vigente hasta que se verifique y certifique el pago total de los adeudos laborales.

Además, durante el desarrollo de la investigación se exige que se mantenga el vínculo laboral de la totalidad de las y los trabajadores, sin importar su tipo de contratación, y que se continúen pagando los salarios sin ningún tipo de descuento.

¿Qué pasa con Deportivo Pereira?

Durante las últimas semanas, Deportivo Pereira ha atravesado una profunda crisis. Los jugadores del plantel profesional entraron en paro por los retrasos en los pagos, lo que obligó a que los partidos contra Águilas Doradas y Deportivo Pasto fueran jugados por la categoría Sub-20, con derrotas abultadas en ambos casos.

La situación también llevó a la renuncia del técnico venezolano Rafael Dudamel, quien había llegado para tratar de enderezar el rumbo deportivo.

El club, por su parte, informó en un comunicado que ya se cubrieron los pagos de salud, pensión y seguridad social, y que, con el apoyo de empresas públicas locales, logró abonar una quincena al grupo profesional.

Sin embargo, ese dinero solo representa un alivio temporal: mientras no se paguen los sueldos atrasados, el Ministerio de Trabajo mantiene la orden que impide al Pereira competir oficialmente en la Liga BetPlay.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

