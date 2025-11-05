Sebastián Villa metió el penalti que le dio el título a Independiente Rivadavia

Sebastián Villa celebrando su gol en la final. Foto: Vía X

Independiente Rivadavia escribió la página más gloriosa de su historia al consagrarse campeón de la Copa Argentina 2025, su primer título oficial en Primera División.

En una final dramática disputada en Córdoba, el equipo mendocino superó por penales 5-3 a Argentinos Juniors después de un 2-2 lleno de emociones, expulsados y lesiones. Sebastián Villa, figura determinante durante todo el certamen, fue quien selló la consagración con el último remate de la tanda, el que desató el festejo más grande de la “Lepra” y el pasaje histórico a la Copa Libertadores.

El colombiano, que ya había sido clave ante River en semifinales, volvió a brillar con un despliegue incansable y una lectura de juego que marcó diferencia. Su pase en el segundo gol de Matías Fernández fue una muestra de jerarquía, y su decisión en el penal definitivo, una prueba de carácter. Antes, Rivadavia había resistido con nueve jugadores tras las expulsiones de Amarfil y Osella, la lesión del arquero Centurión y la expulsión de su entrenador Alfredo Berti. Aun así, el equipo se sostuvo con coraje, y su reemplazante bajo los tres palos, Marinelli, fue héroe al atajar dos penales seguidos a Tomás Molina.

El 1-0 inicial de Álex Arce, el 2-0 de Fernández y la posterior reacción del “Bicho” con goles de Lescano y Godoy construyeron un partido épico, de esos que se recuerdan por generaciones. Pero la historia estaba escrita para los mendocinos. Un siglo después de su fundación, Independiente Rivadavia levantó por primera vez una copa nacional, rindiendo homenaje a todos los que forjaron su camino. Córdoba, escenario del ascenso en 2023, volvió a ser testigo de una epopeya azul: la noche en la que Sebastián Villa y la Lepra alcanzaron la gloria eterna.

El caso de Sebastián Villa

Tras los festejos por el título, Sebastián Villa fue elegido el mejor jugador de la Copa Argentina 2025 tras liderar a Independiente Rivadavia al primer título nacional de su historia.

El colombiano, que había dejado Boca Juniors en medio de una denuncia por violencia de género y pasó un año en el fútbol búlgaro, regresó a Argentina con el objetivo de ayudar al equipo mendocino a mantenerse en Primera.

Terminó levantando la Copa como capitán y figura, después de brillar en semifinales ante River y marcar el penal decisivo en la final frente a Argentinos Juniors.

El video que nadie esperaba ver.



Tras exiliarse en el fútbol búlgaro y volver a Argentina a Independiente Rivadavia con el objetivo de mantener la categoría, Sebastián Villa levantando la Copa Argentina como capitán y figura. Las vueltas del fútbol.



pic.twitter.com/siHaaiVHXj — Juez Central (@Juezcentral) November 6, 2025

Su consagración llegó luego de años marcados por dos procesos judiciales. En 2023 fue condenado a dos años y un mes de prisión en suspenso por lesiones leves y amenazas contra su expareja Daniela Cortés, mientras que en octubre de 2025 fue absuelto en otra causa por abuso sexual tras la falta de pruebas y el retiro de la denuncia de Rocío Tamara Doldán.

Esa absolución le permitió reconstruir su carrera y volver al centro de la escena deportiva. Hoy, Villa celebra el título de su equipo y la clasificación a la Copa Libertadores 2026 con la “Lepra” mendocina.

