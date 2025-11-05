Así va el medallero de los Juegos Parapanamericanos Juveniles: Colombia llegó a 29 oros

Colombia, en el baloncesto en silla de ruedas. Foto: CPC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia cerró una nueva jornada de éxitos en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 con la confirmación de varias medallas en paratletismo, un brillante cierre en tenis en silla de ruedas y una histórica plata en baloncesto en silla de ruedas 3×3 femenino. Además, hubo avances importantes en boccia y voleibol sentado.

Con estos resultados, la delegación nacional alcanza 47 preseas en total: 29 de oro, 8 de plata y 11 de bronce, consolidándose entre los mejores equipos del continente.

En paratletismo, el balance fue dorado. Fabio Andrés Londoño Díaz brilló con dos nuevos títulos en los 200 y 400 metros T37 U20, mientras que Cristian Giraldo, Hasly Tatiana Valencia y Karol Michell Bastidas también se colgaron el oro en sus respectivas categorías de 200 metros.

María Salomé Henao batió el récord de las Américas en impulso de bala F37 U20 con 11,04 metros, y Angie Nicoll Mejía ganó los 400 metros T38 U17 con 1:11.22.

En las pruebas de campo, Yéssica Muñoz y Sara Rueda firmaron un 1–2 colombiano en bala F40 U20, reafirmando el dominio nacional. En total, el Para atletismo colombiano cerró con 24 oros, cinco platas y tres bronces.

En tenis en silla de ruedas, Colombia alcanzó dos medallas de plata y dos de bronce. Paula Michelle López Meza logró el segundo lugar en sencillos femeninos tras un partido muy disputado ante la brasileña Vitoria Miranda, y repitió podio en dobles mixtos junto a Darío Martínez. Por su parte, Angie Guamanga y Samuel Caicedo obtuvieron el bronce en dobles mixtos, mientras que Caicedo y Martínez también se subieron al podio en dobles masculinos, firmando una de las mejores participaciones del país en la historia de esta disciplina.

El baloncesto en silla de ruedas 3×3 femenino vivió una jornada histórica al conseguir la medalla de plata en su primera participación internacional. El equipo superó a México y Argentina para llegar a la final, en la que cayó ante Canadá (15–4) tras un torneo ejemplar por su cohesión y entrega. En la rama masculina 5×5, Colombia avanzó a semifinales luego de derrotar 64–24 a México con una destacada actuación colectiva.

La jornada también dejó buenas noticias en Boccia, con victorias de Juan Camilo Trejos, Isabela Bolívar, Carolina Duque, Laura Vanessa Mosquera y Michel Díaz, todos clasificados o en pelea por las semifinales. En Voleibol sentado, aunque el equipo cayó ante Argentina y Brasil, sumó experiencia clave en su proceso de formación internacional.

Con estos resultados, Colombia mantiene su protagonismo en los Juegos Parapanamericanos Juveniles y encara la recta final con la motivación de seguir ampliando su cosecha de medallas cuando inicien las pruebas de paranatación y fútbol para ciegos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador