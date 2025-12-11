Desaparece Atlético Huila: así será el nuevo proyecto en Yumbo que ya aprobó la Dimayor

Atlético Huila estaba en el Torneo BetPlay. Foto: CD Atlético Huila

El fútbol profesional colombiano se prepara para despedir a Atlético Huila, que dejará de existir tal como se le conoció durante más de tres décadas, para dar paso a un nuevo proyecto con sede en el Valle del Cauca.

La transformación de la ficha deportiva daría origen a Yumbo del Valle, aunque el nombre no está fijo, un club que comenzará a competir en el profesionalismo mientras en Neiva se consuma el duelo por la pérdida de un símbolo deportivo arraigado en la identidad local.

El movimiento fue liderado por el grupo empresarial Independiente del Valle, propietario del proyecto homónimo en Ecuador, que había adquirido la mayoría accionaria del club opita con la promesa explícita de respetar su tradición.

Sin embargo, los continuos problemas de infraestructura —especialmente las dificultades alrededor del estadio Guillermo Plazas Alcid— terminaron siendo el argumento central para justificar el traslado de la ficha y el cambio de sede hacia Yumbo, en el Valle del Cauca.

La propuesta generó desde el principio una fuerte resistencia en distintos sectores del fútbol colombiano. En la antesala de la Asamblea de la Dimayor no estaba claro si el plan sería aprobado, pues Boca Juniors de Cali, Deportes Quindío y Orsomarso manifestaron abiertamente su oposición al traslado.

Aun así, tras la deliberación de los clubes, la solicitud obtuvo luz verde y se confirmó que el proyecto Yumbo del Valle arrancará formalmente, dejando a Atlético Huila a un paso de la desaparición deportiva.

En Neiva, la noticia ha sido recibida como una especie de despojo simbólico. La hinchada y buena parte de la comunidad local sienten que no solo pierden un equipo, sino también un espacio de memoria colectiva construido a punta de ascensos sufridos, campañas históricas y tardes de estadio.

La decisión se percibe como la culminación de años de abandono por parte de las instituciones departamentales y municipales, y de promesas incumplidas en materia de infraestructura, que acabaron por convertir la falta de un escenario digno en el argumento perfecto para el traslado.

El nacimiento de Yumbo del Valle, por su parte, se vende como un proyecto moderno, con respaldo empresarial sólido y una apuesta por potenciar el fútbol en una zona industrial y estratégica del país. La nueva sede aspira a aprovechar la cercanía con Cali, el peso económico del Valle del Cauca y la experiencia del grupo Independiente del Valle en la gestión de proyectos formativos y competitivos. No obstante, sobre el club pesará desde el primer día la sombra de su origen: la sensación de que su punto de partida fue la renuncia a una historia ajena.

La historia del Atlético Huila que se acabará tras la votación de la Dimayor

Entre tanto, en el Huila queda abierta la discusión sobre el futuro del fútbol profesional en el departamento. Voces políticas y deportivas han sugerido alternativas como reactivar otro proyecto, apostar por una nueva ficha o recuperar, más adelante, un lugar en el balompié profesional. Pero, más allá de lo que ocurra en los escritorios, el final de Atlético Huila tal y como se conocía marca un corte profundo en la geografía sentimental del fútbol colombiano, que pierde uno de sus clubes más representativos de la región sur del país.

Atlético Huila nació el 29 de noviembre de 1990, fruto de un esfuerzo conjunto de dirigentes deportivos y autoridades locales que querían darle al departamento un equipo profesional propio; debutó en 1991 en la Primera B bajo la conducción de Víctor Quiñónez y, tras una campaña notable en 1992 con Alberto Rujana como técnico y Guillermo “Teacher” Berrío como goleador del torneo con 18 tantos, logró el ascenso a la Primera A, donde empezó a construir su lugar en la historia del fútbol colombiano. Fue subcampeón en 2007-I y 2009-II y su equipo femenino es el único cuadro colombiano en ser campeón de la Copa Libertadores

