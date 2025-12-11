Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

Así cerró el ranking FIFA el 2025 en fútbol femenino: Colombia, entre las 20 mejores

La tricolor, liderada por figuras como Linda Caicedo, Leicy Santos y Mayra Ramírez, logró este año su mejor figuración histórica en el escalafón internacional.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
11 de diciembre de 2025 - 03:48 p. m.
Linda Caicedo (der.), figura de la selección femenina de Colombia.
Linda Caicedo (der.), figura de la selección femenina de Colombia.
Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La FIFA publicó la última actualización del ranking mundial femenino del 2025, un corte que cierra el año competitivo y refleja los movimientos de los distintos combinados nacionales tras los torneos y fechas internacionales disputados durante la segunda mitad del calendario oficial.

La selección de España, subcampeona de la Eurocopa que se jugó este año en Suiza, retuvo el primer puesto del escalafón con 2.094 puntos, consolidándose como la mejor selección del mundo en un año en el que mantuvo regularidad, profundidad de plantilla y dominio en partidos clave.

Vínculos relacionados

Los Lakers se estrellaron con los Spurs: así quedaron las semifinales de la NBA Cup
Estos son los canales que transmitirán la Libertadores y Sudamericana: oficial
Junior vs. Tolima: hora y dónde ver en vivo la gran final de la Liga BetPlay Dimayor

A la roja la acompañan en el podio Estados Unidos, segunda con 2.057 puntos, y Alemania, que asciende al tercer lugar con 2.010 unidades tras un cierre de temporada sólido. Las europeas recuperaron terreno frente a otros equipos tradicionales del ranking.

Brasil, campeona de la Copa América de Ecuador 2025, aparece en la sexta casilla con 1.993,077 puntos. La Canarinha es además la mejor selección latinoamericana del listado. En pleno recambio generacional sigue siendo protagonista.

La selección de Colombia, la cual tuvo que conformarse con el subcampeonato en el certamen continental, cerró el año en la casilla 20 del ranking FIFA, dos posiciones por debajo del corte publicado en agosto, cuando ocupó la casilla número 18.

El puesto 18 sigue siendo la mejor ubicación histórica alcanzada por la selección femenina, y el equipo de Angelo Marsiglia apunta a superarla en el futuro cercano. Con figuras como Linda Caicedo y Mayra Ramírez, la Tricolor aspira a seguir escalando posiciones en la antesala del Mundial de Brasil 2027.

El cierre competitivo del año incluyó tres partidos para la tricolor en la Liga de Naciones, torneo que también funciona como clasificatorio hacia la Copa del Mundo. Colombia sumó dos victorias, frente a Perú (4-1) y Ecuador (2-1), y un empate ante Bolivia (1-1), que le permitieron mantener ritmo y continuidad.

La selección femenina volverá a la acción en abril del próximo año, cuando enfrentará a Venezuela y Chile por la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas, duelos determinantes en su camino hacia la consolidación internacional.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Selección femenina de Colombia

Colombia femenina

Fútbol femenino

Linda Caicedo

Selección Colombia femenina

Angelo Marsiglia

Selección Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.