Así cerró el ranking FIFA el 2025 en fútbol femenino: Colombia, entre las 20 mejores

Linda Caicedo (der.), figura de la selección femenina de Colombia. Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La FIFA publicó la última actualización del ranking mundial femenino del 2025, un corte que cierra el año competitivo y refleja los movimientos de los distintos combinados nacionales tras los torneos y fechas internacionales disputados durante la segunda mitad del calendario oficial.

La selección de España, subcampeona de la Eurocopa que se jugó este año en Suiza, retuvo el primer puesto del escalafón con 2.094 puntos, consolidándose como la mejor selección del mundo en un año en el que mantuvo regularidad, profundidad de plantilla y dominio en partidos clave.

A la roja la acompañan en el podio Estados Unidos, segunda con 2.057 puntos, y Alemania, que asciende al tercer lugar con 2.010 unidades tras un cierre de temporada sólido. Las europeas recuperaron terreno frente a otros equipos tradicionales del ranking.

Brasil, campeona de la Copa América de Ecuador 2025, aparece en la sexta casilla con 1.993,077 puntos. La Canarinha es además la mejor selección latinoamericana del listado. En pleno recambio generacional sigue siendo protagonista.

La selección de Colombia, la cual tuvo que conformarse con el subcampeonato en el certamen continental, cerró el año en la casilla 20 del ranking FIFA, dos posiciones por debajo del corte publicado en agosto, cuando ocupó la casilla número 18.

El puesto 18 sigue siendo la mejor ubicación histórica alcanzada por la selección femenina, y el equipo de Angelo Marsiglia apunta a superarla en el futuro cercano. Con figuras como Linda Caicedo y Mayra Ramírez, la Tricolor aspira a seguir escalando posiciones en la antesala del Mundial de Brasil 2027.

El cierre competitivo del año incluyó tres partidos para la tricolor en la Liga de Naciones, torneo que también funciona como clasificatorio hacia la Copa del Mundo. Colombia sumó dos victorias, frente a Perú (4-1) y Ecuador (2-1), y un empate ante Bolivia (1-1), que le permitieron mantener ritmo y continuidad.

La selección femenina volverá a la acción en abril del próximo año, cuando enfrentará a Venezuela y Chile por la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas, duelos determinantes en su camino hacia la consolidación internacional.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador