Estos son los canales que transmitirán la Libertadores y Sudamericana: oficial

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó que concluyó el proceso de licitación para la comercialización de los derechos de transmisión de sus competiciones de clubes, la Copa Libertadores y la Sudamericana, para el periodo 2027-2030.

El proceso tomó diez meses y estuvo marcado por consultas técnicas, análisis técnicos y múltiples rondas entre las ofertas recibidas. “Las propuestas ganadoras garantizarán que nuestras competiciones continúen creciendo dentro y fuera del continente“, comentó Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol.

En Colombia, tanto la Libertadores como la Sudamericana podrán seguirse por plataformas de pago. La Libertadores quedará bajo la emisión de ESPN y la plataforma de streaming Disney+, que concentrarán los partidos del certamen más importante del continente.

La Copa Sudamericana tendrá transmisión compartida entre DirecTV y ESPN (Disney+), manteniendo un esquema mixto entre operadores. La Recopa Sudamericana será exclusiva de ESPN.

¿Qué equipos colombianos jugarán torneos internacionales en 2026?

En total, serán ocho los equipos colombianos que participarán en torneos internacionales durante la próxima temporada. Tres ya aseguraron su presencia en la Copa Libertadores, aunque únicamente uno tiene garantizada su entrada directa a la fase de grupos: Santa Fe, campeón del fútbol colombiano en el primer semestre del año.

El otro cupo directo a fase de grupos se definirá entre Deportes Tolima y Atlético Junior, finalistas del segundo semestre. Mientras tanto, Independiente Medellín ya tiene asegurada su presencia en la fase previa del máximo certamen continental.

Si el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay 2025 es Junior, el club barranquillero será el que avanzará de manera directa a la fase de grupos y enviará a Atlético Nacional a la Copa Sudamericana.

Para la otra mitad de la gloria ya están definidos tres de los cuatro clasificados colombianos: América de Cali, Atlético Bucaramanga y Millonarios.

