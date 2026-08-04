DIM pegó primero, aguantó con uno menos y venció a Tolima en un partido lleno de emociones

DIM pegó primero, aguantó con uno menos y venció a Tolima en un El equipo antioqueño llegó a estar dos goles arriba, jugó más de media hora con un hombre menos por la expulsión de Joaquín Varela y resistió la reacción del Deportes Tolima para imponerse 3-2 en Ibagué. Foto: DIM

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independiente Medellín tuvo que sufrir hasta el último minuto para quedarse con una valiosa victoria 3-2 sobre Deportes Tolima, en un compromiso que parecía encaminado con comodidad, pero que terminó cargado de emoción por la reacción del conjunto pijao. El equipo antioqueño golpeó temprano, llegó a sacar dos goles de diferencia en dos oportunidades y, pese a jugar más de media hora con un hombre menos, logró sostener la ventaja en Ibagué.

El encuentro comenzó con intensidad y el primer golpe llegó muy rápido. Daniel Cataño abrió el marcador con un remate desde fuera del área que se acomodó junto al palo izquierdo para poner arriba al visitante apenas iniciando el compromiso.

Tolima intentó responder con aproximaciones de Homer Martínez y Luis Sandoval, pero se encontró con una defensa bien plantada y un Medellín que aprovechó cada espacio. Sobre el minuto 15 llegó el segundo tanto de la visita, cuando John Montaño definió dentro del área tras una asistencia de Yony González para ampliar la diferencia.

El conjunto tolimense buscó descontar antes del descanso, generó varias opciones y acumuló tiros de esquina, pero el marcador no volvió a moverse durante la primera mitad.

Tolima reaccionó, pero Medellín respondió

El segundo tiempo cambió rápidamente de ritmo. Medellín estuvo cerca del tercero en varias oportunidades hasta que Tolima encontró el descuento. Un penalti cometido por Juan Córdoba sobre Luis Sandoval fue convertido por Sebastián Guzmán, que puso el 2-1 y devolvió la ilusión al equipo local.

Sin embargo, la respuesta del cuadro antioqueño fue inmediata. Apenas un minuto después, Juan Córdoba apareció dentro del área para empujar el balón y establecer el 3-1, devolviendo la tranquilidad a los visitantes.

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El partido volvió a complicarse para Medellín al minuto 59, cuando Joaquín Varela fue expulsado con tarjeta roja tras una falta sobre Luis Sandoval, dejando a su equipo con diez jugadores para afrontar el tramo final.

Un cierre de máxima tensión

Con superioridad numérica, Tolima adelantó todas sus líneas y comenzó a generar constantes llegadas sobre el arco rival. Luis Sandoval, Kelvin Flórez, Luis Sánchez y Jader Valencia estuvieron cerca del descuento, aunque entre la defensa y el arquero evitaron que la diferencia se redujera rápidamente.

La insistencia finalmente tuvo premio al minuto 83, cuando Junior Hernández apareció dentro del área para marcar el 3-2 tras un centro de Ever Valencia, instalando un cierre completamente abierto.

En los minutos finales, el conjunto pijao acumuló llegadas, remates bloqueados, atajadas y varios tiros de esquina, mientras Medellín resistía con diez futbolistas. Incluso en el tiempo de adición, Luis Sánchez tuvo la última oportunidad mediante un tiro libre, pero su remate se fue por encima del arco.

Tras más de cinco minutos de reposición, el árbitro decretó el final y confirmó una victoria de gran esfuerzo para el conjunto antioqueño, que supo sostener la ventaja pese a la presión ejercida por Tolima durante el cierre del encuentro.

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Llaneros mantiene el invicto; Fortaleza no pudo reaccionar

En otro de los compromisos de la jornada, Llaneros prolongó su buen inicio de campeonato al imponerse sobre Fortaleza en el estadio Bello Horizonte. El visitante sorprendió en los primeros minutos, pero el equipo local reaccionó rápidamente y logró remontar antes del descanso. En la segunda mitad cedió la posesión del balón, aunque aprovechó con eficacia los espacios para golpear en el contragolpe y asegurar un nuevo triunfo. Con este resultado, Llaneros conserva su invicto tras registrar dos victorias y un empate.

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