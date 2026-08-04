Flor Denis Ruíz brilló con oro y récord en los Centroamericanos 2026: doblete en jabalina

La colombiana lideró además el histórico 1-2 del país junto a Valentina Barrios, quien se quedó con la plata. Foto: Santo Domingo 2026

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Colombia volvió a celebrar por todo lo alto en el atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En una jornada memorable para la delegación nacional, Flor Denis Ruíz se proclamó campeona del lanzamiento de jabalina con una marca histórica, mientras que Valentina Barrios completó una actuación brillante al quedarse con la medalla de plata. El resultado confirmó el dominio colombiano en la prueba y sumó un nuevo capítulo dorado para el país.

La atleta de 35 años fue la gran figura de la competencia al registrar un lanzamiento de 67.34 metros, una distancia que no solo le permitió quedarse con la medalla de oro, sino que también significó un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Flor Denis Ruíz superó su propia marca histórica

La actuación de la colombiana tuvo un valor adicional, ya que el récord anterior también le pertenecía. Flor Denis Ruíz había establecido la mejor marca de la competencia el 26 de noviembre de 2014, durante los Juegos disputados en Xalapa, México, cuando alcanzó 63.80 metros.

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Doce años después, la experimentada lanzadora volvió a escribir su nombre en la historia del certamen al mejorar ampliamente ese registro con los 67.34 metros logrados en Santo Domingo, consolidándose como la gran referente de la jabalina en las justas centroamericanas y del Caribe.

Colombia firmó un espectacular 1-2 en la jabalina

La celebración para la delegación colombiana no terminó con el oro. Valentina Barrios, de 22 años, también tuvo una destacada presentación y aseguró la medalla de plata gracias a un lanzamiento de 58.14 metros.

De esta manera, Colombia ocupó los dos primeros lugares del podio en la prueba femenina de lanzamiento de jabalina, un resultado que refleja tanto la experiencia de Flor Denis Ruíz como el prometedor presente de Barrios, una de las atletas jóvenes con mayor proyección en la modalidad.

Seis medallas para Colombia en el atletismo

Con este nuevo triunfo, el atletismo colombiano continúa sumando resultados positivos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Hasta el momento, la delegación nacional acumula seis medallas en esta disciplina.

Los deportistas que han aportado preseas para Colombia son Pedro Marín, Valentina Barrios, Éider Arévalo, Flor Denis Ruíz, Mayra Gaviria y Ronal Longa.

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El atletismo inició competencias el 2 de agosto y finalizará el 8 de agosto en Santo Domingo. En este tercer día de actividades, el lanzamiento de jabalina femenino se convirtió en una de las pruebas más destacadas gracias a la histórica actuación de Flor Denis Ruíz y al doble podio colombiano que reafirmó el protagonismo del país en esta disciplina.

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