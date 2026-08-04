El colombiano Jovanni Tovar conquistó un histórico título mundial de lucha en Bakú

El santandereano, de 17 años, derrotó 11-0 al uzbeko Jakhongir Tulkunov en la final de los 55 kilogramos y se convirtió en el primer colombiano en conquistar un campeonato mundial masculino de lucha. Foto: United World Wrestling

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Con una actuación dominante de principio a fin, Jovanni Tovar escribió una página inédita para la lucha colombiana. El santandereano se consagró campeón de la categoría de 55 kilogramos en el Campeonato Mundial Sub-17, disputado en Bakú, Azerbaiyán, luego de imponerse con un contundente 11-0 sobre el uzbeko Jakhongir Tulkunov en la gran final. El resultado no solo confirmó su enorme nivel deportivo, sino que lo convirtió en el primer colombiano en conquistar un título mundial masculino de lucha.

El certamen, celebrado entre el 27 de julio y el 2 de agosto, tuvo a Tovar como uno de los grandes protagonistas gracias a un rendimiento sólido en cada una de sus presentaciones. Su capacidad técnica y táctica marcó diferencias durante toda la competencia y dejó sin opciones a sus rivales.

Un torneo impecable rumbo al oro

Antes de disputar la final, el colombiano ya había dejado claro que era uno de los principales candidatos al título. En las semifinales derrotó por superioridad técnica al estadounidense Chase Karenbauer, una victoria que ratificó el excelente momento que atravesaba y que terminó consolidándose con la medalla de oro.

Este campeonato representa además una notable evolución en su carrera deportiva. En el Mundial Sub-17 de Atenas 2025 había finalizado en la quinta posición, mientras que meses después consiguió la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Río de Janeiro 2025, resultados que anticipaban el potencial que finalmente confirmó en Bakú.

El nuevo campeón mundial reside en Estados Unidos y es entrenado por su padre, José Fernando Tovar, quien ha acompañado de cerca su crecimiento deportivo.

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Un oro histórico para Colombia

La conquista de Jovanni Tovar tiene un significado especial para el deporte nacional. Según explicó el entrenador colombiano David Gutiérrez, se trata del primer título mundial masculino obtenido por un luchador colombiano.

“Lo que hizo Jovanni Tovar es realmente gratificante. Motiva a los demás deportistas del país a luchar por sus metas. Es un muchacho con demasiado talento y disciplina. Su padre, José Fernando, santandereano, es su entrenador. Hablé con él y me decía que su hijo llegaba con una mentalidad fuerte, que iba a ser campeón mundial, y vea los resultados. Colombia tiene gran futuro con ese muchacho”, afirmó Gutiérrez.

Un nuevo referente para la lucha colombiana

Aunque Colombia ya había celebrado títulos mundiales en categorías formativas, el oro conseguido por Tovar marca un antes y un después para la rama masculina.

La primera colombiana en alcanzar un campeonato mundial fue Sandra Roa, quien obtuvo el título en la categoría juvenil durante el Mundial de Guatemala 2006. Más adelante, Jackeline Rentería abrió el camino en la élite con una medalla de bronce en un Campeonato Mundial de mayores, antes de conquistar sus dos históricas preseas olímpicas.

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Posteriormente, Tatiana Rentería amplió ese legado con la plata en el Mundial Sub-23 de Serbia 2021, el oro en Pontevedra 2022, el bronce en el Mundial de mayores de Belgrado 2023, en la división de 76 kilogramos, y más adelante el bronce olímpico en París 2024.

En el mismo Mundial Sub-17 de Bakú también destacó la colombiana Alejandra Serrano Roa, quien terminó en la quinta posición de la categoría de 53 kilogramos de la lucha libre femenina.

Con apenas 17 años, Jovanni Tovar ya dejó una huella imborrable en la historia de la lucha colombiana. Su consagración en Azerbaiyán rompe una barrera para el deporte nacional y fortalece la ilusión de seguir viendo a Colombia competir entre los mejores del mundo.

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