Dudamel renunció a Pereira en medio de fuerte crisis: ¿sigue sonando para Santa Fe?

Rafael Dudamel presentó este miércoles su renuncia al Deportivo Pereira, alegando causa justificada por el incumplimiento en los pagos de salarios y condiciones pactadas en su contrato, que iba hasta diciembre de 2026.

La decisión del técnico venezolano se da en medio de una crisis económica profunda en el club, que atraviesa deudas de hasta seis meses con su plantel profesional y enfrenta sanciones de la FIFA.

La situación del Pereira se agravó en las últimas semanas, cuando el equipo dejó de entrenar y disputar los partidos oficiales por falta de pagos. Ante ese escenario, Dudamel tuvo que afrontar dos compromisos con jugadores de la cantera Sub-20, que terminaron siendo goleados.

El entrenador se despidió dejando un balance de 10 victorias, 12 empates y 8 derrotas en 30 partidos al frente del equipo.

El panorama institucional no es más alentador y Deportivo Pereira está en la parte baja de la tabla en la Liga BetPlay. La Alcaldía de Pereira advirtió incluso que podría retirar el patrocinio al club en 2026 por “mala administración”, mientras que los jugadores y el cuerpo técnico denunciaron falta de pago, incumplimientos contractuales y ausencia de garantías laborales.

En medio del caos, la situación actual contrasta con el pasado reciente del club, que fue campeón con Alejandro Restrepo y alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023.

Tras su salida, Dudamel podría encontrar pronto un nuevo destino. Santa Fe aparece como una de las opciones más probables, considerando su perfil de técnico de resultados inmediatos y su amplio conocimiento del fútbol colombiano.

Campeón con Deportivo Cali en 2021 y con Atlético Bucaramanga en 2024, su renuncia al Pereira simboliza el colapso deportivo y administrativo de un club que, a dos fechas del final del todos contra todos, parece haber tocado fondo.

