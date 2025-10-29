Argentina crea una moneda que conmemora el gol de Maradona a Inglaterra en el 86

Fotografía cedida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que muestra una moneda lanzada el martes, en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE - Banco Central de la República Argentina

El Banco Central de Argentina (BCRA) lanzó una moneda conmemorativa en honor al segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra en el Mundial de México 1986 (el famoso “Gol del Siglo”).

Esta moneda no es de uso corriente, sino una pieza de colección y con un valor simbólico.

La pieza fue diseñada por el equipo del Banco Central y fabricada por la Real Casa de Moneda de España, en una edición limitada de apenas 2.500 unidades destinadas a coleccionistas.

Detalles de la moneda

La moneda forma parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA, en el que Argentina ha participado en varios mundiales (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y ahora 2026).

La moneda conmemorativa, está acuñada en plata 925. Tiene un diámetro de 40 milímetros, un peso de 27 gramos y un canto estriado, según el Banco Central.

En su anverso, la parte frontal, se muestra una pelota de fútbol en el centro, acompañada por las inscripciones “República Argentina” y “Copa Mundial de la FIFA 2026”.

El Banco Central dijo que esta “es una alegoría de la pasión por el fútbol que se vive en la Argentina”.

En el lado opuesto, muestra detalladamente la secuencia que culminó en el gol para Argentina. En el círculo central del campo aparece el símbolo de $10 junto al año 2025, fecha en que fue emitida.

¿Por qué es importante este gol?

Ese gol es considerado el mejor de la historia de los mundiales, incluso reconocido así por la FIFA.

Maradona arrancó desde su propio campo, esquivó a cinco jugadores ingleses y marcó un gol histórico en el Estadio Azteca.

Además, el partido tuvo una carga emocional al ser el primer encuentro deportivo entre Argentina e Inglaterra tras la guerra de las Malvinas en 1982.

Ese conflicto bélico (que concluyó con la rendición de Buenos Aires) provocó la muerte de 649 militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños.

¿Cómo debía conseguirse la moneda?

Para obtener la pieza, que se agotó en pocas horas, se debía llenar un formulario del Banco Central, recibir por correo los datos para hacer la transferencia y presentarse en el puesto del Banco Central (Reconquista 250, Buenos Aires) con el comprobante y su DNI. También se podía pagar directamente con tarjeta o código QR.

