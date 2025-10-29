Esteban Guerrero, el gamer que representará a Colombia en el Mundial de Tetris 2025

Participantes en la final nacional de Red Bull Tetris en Bogotá, Colombia, el 11 de octubre de 2025. Foto: Juan José Cadena / Red Bull Content Pool

El bogotano Esteban Guerrero se coronó campeón de la primera Final Nacional de Red Bull Tetris en Colombia. El gamer conquistó el codiciado título tras una intensa batalla 1v1 en PC, en un torneo realizado en colaboración con The Tetris Company, que da un giro innovador al icónico juego de rompecabezas.

En las rondas de octavos, cuartos de final y semifinal, avanzaba el jugador que lograra el mejor puntaje en dos de tres intentos. En la gran final, el triunfo se decidió al mejor de tres de cinco intentos, donde Guerrero se impuso ante Santiago Vargas, también de Bogotá.

Ahora, Esteban representará a Colombia en la Final Mundial, que se celebrará en diciembre en Dubái. Celebrando más de 40 años de historia, Red Bull Tetris es un emocionante torneo internacional que reinventa el clásico de siempre, combinando su jugabilidad tradicional con mecánicas innovadoras como cambios de gravedad, acelerones de velocidad y potenciadores especiales, elementos que añaden imprevisibilidad y ponen a prueba incluso a los jugadores más experimentados.

Luego de las Clasificatorias Abiertas realizadas en todo el país —con la participación de más de 5.200 jugadores en celulares—, la Final Nacional tuvo lugar el 11 de octubre de 2025 en Bogotá. En ella, la calma y precisión de Esteban fueron decisivas: logró apilar tetrominós con técnica impecable, acumulando poderes especiales que utilizó estratégicamente en los momentos clave.

Los mejores jugadores de las clasificatorias se enfrentaron cara a cara en PC, compitiendo por la oportunidad de representar a Colombia en la histórica Final Mundial en Dubái. En ese escenario, la batalla de Esteban alcanzará nuevas alturas, midiéndose contra los mejores del planeta por el título inaugural del torneo.

La Final Mundial se extenderá durante tres días en la ciudad del desierto, con experiencias inmersivas, presentaciones musicales y apariciones especiales de invitados destacados. Antes del evento principal, Esteban y los demás ganadores nacionales de más de 55 países participarán en una ronda de clasificación para definir sus posiciones en la tabla global.

A partir de allí, se enfrentarán en duelos 1v1 cada vez más exigentes. El 13 de diciembre, el juego decisivo se disputará literalmente en el cielo, representado por más de 2.000 drones sincronizados frente al majestuoso Dubai Frame, en un espectáculo de gaming único y cautivador.

“Incluso después de más de 40 años, Tetris sigue evolucionando y sorprendiendo a jugadores de todo el mundo”, afirmó Maya Rogers, CEO y presidenta de Tetris.

“Las Finales Nacionales destacan no solo la habilidad, sino también la creatividad, la estrategia y el espíritu de la competencia amistosa. La próxima Final Mundial en Dubái promete superar los límites de lo que es posible en el juego, y estamos emocionados de ser testigos de este momento histórico”, agregó.

