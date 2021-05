Las páginas de los diarios y las noticias en televisión y radio han hablado más de las muertes que han rodeado los colores y los cantos de las barras bravas, que de las labores en beneficio de las comunidades que muchas hacen en el día a día, entre cada fecha y cada vez que colman una tribuna para darle otro tono y otra cara al fútbol.

Lo que hemos visto en varias ciudades de Colombia no es producto de la solidaridad del momento. Desde hace años, las múltiples hinchadas, que suelen estar detrás de los arcos en los estadios del fútbol profesional en el país, le han apostado al barrismo social, un proyecto que reúne a todos los integrantes de cada parche —así se le llama a cada grupo que hace parte de una barra—, para realizar todo tipo de obras benéficas a favor de comunidades en condición de pobreza. La Escuela Musical Embajadora, que guarda el instrumental de todas las barras de Millonarios y enseña a tocar instrumentos de percusión y viento a niños y jóvenes, las clases de arte para pintar banderas y murales, los campeonatos de fútbol, la entrega de regalos y los días en familia que se organizan a lo largo del año para que los pequeños de escasos recursos compartan con sus familias, se acerquen al arte, la cultura y el deporte, son algunos de los espacios que han creado las barras en Colombia para disminuir las problemáticas sociales y ser agentes activos en la transformación de la sociedad y en un porvenir de paz y convivencia.

La Guardia Albi Roja Sur (Lgars) (Santa Fe), Los Del Sur (Atlético Nacional), La Rexixtenxia (Medellín), El Barón Rojo (América de Cali), el Frente Radical (Deportivo Cali), Los Comandos Azules y la Blue Rain (Millonarios) son algunas de las barras que acompañan a sus equipos cada fin de semana y han implementado proyectos sociales y culturales que brindan oportunidades para los mismos integrantes y también para sectores de la sociedad que se ven beneficiados con jornadas de donación de mercados para familias y útiles escolares para los más pequeños.

Hemos hablado de los futbolistas, directores técnicos y dirigentes de equipos de fútbol para resaltar sus aportes, pero de las hinchadas no. Dejando de lado las banderas, los bombos y el papel picado, sacando todos los elementos del carnaval de sus bodegas y de los camiones en los que son transportados a los estadios, dieron paso para abrir el espacio y tener los vehículos necesarios para llevar toneladas de mercados a las familias que no han sido registradas en los programas de gobierno y a las que muchas veces no llega ese Estado, que ha dejado huérfanos a sus habitantes a lo largo de los años.

“Hacer este tipo de donaciones alimenta el espíritu, llena el alma de tranquilidad. Hacer este tipo de cosas es algo gratificante para nosotros. Son días de trabajo. Muchos de mis compañeros han tenido que ir a Abastos a las 2:00 o 3:00 de la mañana a cargar las donaciones que nos dan, después se tienen que organizar todos los mercados para que tengan una distribución correcta para todas las personas, luego vamos a las localidades y a esos espacios donde no llega nadie y la gente se vuelca a tratar de conseguir los mercados, pero ya el comité social se encarga de que la gente tenga el respectivo distanciamiento y sea más organizada para poder recibir todos estos apoyos que damos. Y la gente es muy agradecida. Ellos se dan cuenta de que no es un tema de politiquería. Es del pueblo para el pueblo, porque Comandos Azules siempre ha sido del pueblo. Apoyar al que no tiene nada nos hace grandes como seres humanos y ha sido muy especial todo el grupo que ha acompañado al comité”, afirmó Jhon Solano, integrante de Comandos Azules, una de las barras de Millonarios.

Así, las hinchadas han entregado más de 10.000 mercados en todo el país y en zonas vulnerables. Las iniciativas de El Barón Rojo Solidario en Cali o de Lgars Solidaria en Bogotá se han destacado también por su organización y resultados. En el caso de esta última, barra del primer campeón de Colombia, se hacen las convocatorias por medio las redes sociales y de la Radio Tribuna Roja, donde se apoyan con la mesa femenina de la barra y así coordinan con los parches de cada localidad para identificar los lugares a los cuales llevarán las ayudas. Grupos de diez o quince personas se han distribuido para evitar aglomeraciones y así realizar una jornada de donación que no cause desórdenes ni comprometa la salud de quienes llevan los mercados ni de quienes los reciben. “No importa el color de la camiseta, lo que importa es ayudar a quien lo necesite”, afirmó la Dirigencia 2020 de La Guardia Albi Roja Sur.

La pandemia del COVID-19 ha puesto en jaque a la economía y ha sumido a toda la sociedad en una incertidumbre que parece no tener precedentes. Todos temen pensar en el mañana, en el futuro inmediato y en el lejano. Nunca antes se había visto al tiempo tan incierto, tan misterioso. Unos la pasan peor que otros, pero lo cierto es que este tipo de acciones, que provienen de gremios que han sido estigmatizados por el mal obrar de unos pocos, devuelve lo que se nos ha intentado escapar: la esperanza. Con las camisetas de sus equipos nos hablan de la solidaridad que han intentado demostrar dentro y fuera de las canchas, demostrando que ese deporte llamado fútbol, que también ha sido señalado de fraudes, desigualdad y corrupción, promueve en las graderías y en los ecos de cada gol un abrazo y una ventana de oportunidad para que el otro demuestre que la alegría de los bombos que retumban en una tribuna y que las banderas que se ondean en una tarde de un domingo camino a los estadios pueden pasar a darle algo de vida a quienes sienten que esta, tal vez, ha perdido su sentido en medio de preguntas sin respuestas.