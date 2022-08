“En Santa Fe me dijeron que no”: Daniel Torres sobre su regreso a Colombia

Daniel Torres en su primer entrenamiento con el DIM. Foto: Twitter: DIM

Daniel Torres es uno de los mediocampistas que mejor rendimiento tuvo en el fútbol colombiano en los últimos años. Su nivel lo llevó a la selección de Colombia y a dar el salto a Europa. Fuerte en la marca, pero inteligente para leer los espacios, el cundinamarqués es un acierto, a pesar de que regresa con 32 años, como contratación de Independiente Medellín.

A pesar de que fue inesperado, el retorno de Torres al equipo antioqueño podía parecer lógico, tras culminar su carrera en España, luego de más de cinco años. En Medellín, el volante estuvo entre 2015 y 2016, logrando el campeonato de liga en el primer semestre de ese año y catapultándose al balompié del viejo continente.

Sin embargo, había muchos que pensaban que Torres recalaría en Santa Fe, otro de los clubes en los que dejó huella en los tiempos contemporáneos. No obstante, este martes en rueda de presa, el mediocampista explicó: “Hace mes y medio, más o menos, con mi esposa y mis hijos tomamos la decisión de volver a Colombia y empezamos a tocar puertas. Los clubes con los que estoy muy agradecido por mi paso cuando inicié mi carrera son Santa Fe y Medellín, y fui a preguntar. En Santa Fe me dijeron que no y en DIM, me dejaron a la espera. Fueron surgiendo varias opciones. Tenía claro que decidiría cuando llegara a Colombia y un día antes de viajar me llamaron. La decisión fue fácil de tomar”.

Torres llega a un equipo que ha empezado a consolidarse de la mano de David Gutiérrez. Sin embargo, el poderoso ha mostrado, a pesar de lo nuevo del equipo, formas interesantes. “David tiene una idea que es clara en su salida de balón, en la posición de cada jugador. La forma en la que juega es algo que se maneja en Europa. Para poderlo aplicar se necesitan muchas cosas, no solo el talento y el querer. Creo que es algo que se ha iniciado muy bien y va a terminar muy bien”.

Y agregó: “He visto jugar al DIM. Le decía a mi hijo que sería muy bueno poder estar ahí por la forma de juego, la identidad que el profe David le está dando al equipo”.

En principio, revelo el jugador, el contrato con los antioqueños será de un año y medio. No obstante, el exjugador de la selección de Colombia espera que el vínculo se extienda. “Creo que hay alegría e ilusión de hacer grandes cosas. El proyecto que hay con David es algo que nos ilusiona a todos”.

Sobre su nivel, el jugador explicó que se siente bien y que tendrá muchas cosas por aportarle al equipo, la mayoría de ellas aprendidas con los años de juego en Europa.

“Vivir el campeonato, que no pude sentir del todo en 2016, sería espectacular. Es algo que anhelo y le pido a Dios que me pueda dar esa oportunidad que hoy empezó”.

