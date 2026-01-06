En video: Ryan Reynolds se puso la camiseta de Inter de Bogotá. “Significa mucho”

El actor canadiense, integrante del grupo inversor del club, compartió un video en el que viste la nueva camiseta del Inter de Bogotá, en la antesala de su debut oficial en el fútbol colombiano. Foto: Archivo Particular

Internacional de Bogotá se prepara para escribir el primer capítulo de su historia en el fútbol colombiano. El nuevo club capitalino, que hasta hace unas semanas se conocía como La Equidad, tendrá en pocos días su debut en el calendario 2026.

Desde varios meses atrás, se conoció el nuevo nombre, los colores, la identidad visual, y la camiseta ya empezó a circular. Recientemente, uno de los dueños, el actor Ryan Reynolds, se mostró posando con la camiseta de Internacional de Bogotá.

El reconocido actor canadiense, uno de los rostros más populares del cine actual gracias a su papel como Deadpool, hace parte del grupo inversor que adquirió al equipo bogotano. Y fiel a su estilo, lejos de comunicados solemnes o anuncios corporativos, Reynolds decidió celebrar el momento desde lo cotidiano, mostrando los detalles del paquete que recibió del club y, finalmente, vistiéndose con la nueva camiseta.

“Enviaron una camiseta. Una bufanda. Y una taza. Y llegó después de Navidad, lo cual significa mucho más”, escribió el actor junto a un video en el que exhibe cada uno de los elementos.

La apuesta detrás de Internacional de Bogotá

En cuanto a su estructura y futuro deportivo, el proyecto de Internacional de Bogotá está respaldado por Apollo Sports Capital, grupo encabezado por Al Tylis y Sam Porter, empresarios que han trabajado en clubes como Necaxa (México), DC United (Estados Unidos), entre otros. Su llegada busca posicionar al nuevo equipo como una marca global.

Entre los socios también figuran nombres reconocidos de la industria del entretenimiento como Rob McElhenney, Eva Longoria, Kate Upton y Justin Verlander.

Debut de Internacional de Bogotá en Liga BetPlay

Internacional de Bogotá está a las puertas de su primer partido oficial bajo esta nueva identidad y lo hará en un escenario histórico del fútbol colombiano, como lo es el estadio Pascual Guerrero de Cali, y frente a América.

El juego aún está a la espera de que Dimayor confirme las fechas y los horarios de la primera jornada de la Liga BetPlay.

La preparación de Internacional de Bogotá para el 2026

Pero el Internacional de Bogotá no se queda únicamente en el impacto mediático. De cara a su primera Liga, el club realizó una reestructuración amplia en la plantilla. Con la llegada del técnico argentino Ricardo Valiño, el proyecto tomó forma también desde el banco, apostando por un entrenador con experiencia en procesos de armado y competencia.

A Valiño se suman once refuerzos que buscarán sostener al equipo en su estreno en la máxima categoría: Emilio Gutiérrez, Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Johan Caballero, Fabricio Sanguinetti, Kalazan Suárez, Hather Cuesta, Rubén Manjarrés y Johan Castro.

