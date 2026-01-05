José Enamorado se va de Junior: confirmaron su nuevo equipo y el valor de la venta

La salida del extremo atlanticense quedó sellada tras llegar a un acuerdo con un histórico de Sudamérica. El extremo cerró un ciclo en Barranquilla marcado por goles decisivos y un nuevo título. Foto: @JuniorFC

El segundo semestre de José Enamorado fue una vitrina de ensueño para el delantero tras la coronación en la Liga BetPlay y siendo la figura más destacada del conjunto barranquillero. Desde diciembre, que finalizó la temporada 2025 del el fútbol colombiano, comenzó a cocinarse su salida al exterior y hoy parece que ya está definido su destino.

El extremo atlanticense continuará su carrera en el exterior tras concretarse su venta al Gremio de Porto Alegre, uno de los clubes históricos de Brasil.

La operación se cerró en los términos que Junior había fijado desde el inicio. Gremio aceptó pagar los 3 millones de dólares correspondientes a la cláusula de rescisión, luego de una primera oferta que no convenció a la dirigencia rojiblanca. La insistencia del club brasileño y una segunda propuesta ajustada a las exigencias económicas destrabaron la negociación, que entró en su fase final con el intercambio de documentos y los últimos detalles administrativos.

Desde el club barranquillero se confirmó que el acuerdo está prácticamente sellado. “Ya eso está definido en un 95 %, faltan unos pequeños detallitos”, aseguró una fuente de El Heraldo, dando por hecho que Enamorado no continuará en el plantel para la temporada 2026. La información también fue corroborada desde varios periodistas especializados en Colombia.

¿Cuánto ganará Junior con la venta de Enamorado?

Más allá del monto total, la venta tiene una distribución particular. Junior poseía el 60 % de los derechos económicos del jugador, mientras que el 40 % pertenece a Real Cartagena. Con la cifra pactada, el conjunto rojiblanco recibirá 1.800.000 dólares, mientras que el equipo heroico percibirá 1.200.000 dólares, un ingreso significativo para ambas instituciones.

En el plano deportivo, la salida de Enamorado representa una baja sensible para Junior. No se trata solo de un extremo desequilibrante, sino de un futbolista que apareció cuando el equipo más lo necesitaba. En la final de la Liga II 2025 frente a Deportes Tolima, su aporte fue determinante: tres goles en la serie, incluidos un doblete en Barranquilla y un tanto en el partido de vuelta en Ibagué, actuaciones que inclinaron la balanza y terminaron por sellar la estrella número once.

Desde lo personal, el traspaso también marca un salto importante en la carrera del jugador, siendo su primera salida al fútbol exterior. En Brasil, Enamorado encontrará un contexto competitivo distinto y, sobre todo, una mejora sustancial en su salario, acorde con los presupuestos que manejan los clubes del Brasileirao, muy superiores a los de la liga colombiana. Para él, la transferencia representa una oportunidad de crecimiento profesional y económico.

El propio futbolista era consciente de que su ciclo en Junior podía llegar a su fin. Este lunes, en las afueras de la sede administrativa del club, habló brevemente con los periodistas y dejó entrever que su futuro estaba en definición. “Estamos a la espera. En estos días sabremos lo que nos depara el futuro”, expresó.

¿Quién será el reemplazo de José Enamorado en Junior?

El nombre que está cerca de llegar a Barranquilla sería Cristian Barrios. La directiva del Tiburón venía adelantado las negociaciones con América para fichar al extremo, pero estaba esperando finiquitar la venta de Enamorado para proceder con la compra del jugador escarlata.

De acuerdo con la información conocida, Junior comprará un porcentaje del extremo que firmará su contrato por tres años (hasta diciembre de 2028).

Las salidas de Junior

Junior suma una salida más tras las de José Cuenú, Javier Báez y Didier Moreno. Mientras que varios nombres siguen sonando en el mercado, como el de “Titi” Rodríguez, que estaría cerca del Deportivo Cali y Guillermo Paiva.

De momento, la única contratación confirmada es la de Jannenson Sarmiento, y podría sumarse el mediocampista Juan David Ríos.

