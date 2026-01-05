Santa Fe hizo oficial sus primeros fichajes de cara la temporada 2026

Santa Fe hizo oficiales a sus primeros fichajes de cara la temporada 2026 Foto: Independiente Santa fe

Independiente Santa Fe comenzó a darle forma a su proyecto deportivo con miras a la Copa Libertadores 2026 y a los torneos locales. Como es costumbre desde hace un tiempo, el cuadro cardenal elige días específicos para oficializar sus contrataciones.

Sin embargo, los jugadores presentados ya venían entrenando con el equipo en Bogotá, pero la oficialización llegó finalmente este lunes. En el primer bloque de presentaciones, se anunciaron las llegadas de Franco Fagúndez, Helibelton Palacios y Kilian Toscano.

¿Quién es Franco Fagúndez y de dónde viene?

Santa Fe comenzó el periodo de transferencias con la urgencia de traer piezas para acompañar a Hugo Rodallega en el ataque, tras las salidas de Harold Santiago Mosquera y Edwar López. Como respuesta, el conjunto cardenal consiguió los servicios de Franco Fagúndez, delantero uruguayo procedente de Santos Laguna, quien llega a Santa Fe como una solicitud directa del cuerpo técnico.

Pablo Repetto conoce al futbolista. Lo dirigió en Nacional de Montevideo y en el propio club mexicano, y considera que encaja con un modelo que prioriza la intensidad, la disciplina táctica y el compromiso colectivo.

En Santa Fe asumen que sus números recientes, 32 partidos, 3 goles y 2 asistencias en su última etapa, deben leerse con contexto. El uruguayo atravesó una lesión de rodilla que lo dejó cerca de dos meses por fuera y regresó de manera progresiva, incluso sumando minutos en categorías juveniles para recuperar ritmo, en medio de una campaña irregular de Santos Laguna.

Uno de los temas que rodea su llegada es el de los antecedentes de indisciplina que se hicieron públicos en México. Desde el club cardenal no lo desconocen, pero confían en el respaldo del entrenador y en que el cambio de entorno represente un punto de quiebre. La versión del entorno del jugador apunta a una situación personal delicada que afectó su disponibilidad. Santa Fe, en ese sentido, apuesta más por el conocimiento interno que por la lectura externa del caso.

Helibelton Palacios, el reemplazo de Elvis Perlaza

La salida de Elvis Perlaza dejó un vacío en el lateral derecho y obligó a acelerar decisiones. Helibelton Palacios aparece como respuesta a una necesidad concreta, luego de que no prosperaran otras negociaciones que estaban en carpeta.

El paso de Palacios por Millonarios estuvo marcado por la irregularidad y los problemas físicos, factores que impidieron su continuidad. Sin embargo, llegará al rival de patio con la adaptación a la altura de Bogotá y un recorrido internacional que incluye pasos por Bélgica, España y Brasil.

Si bien no fue el mejor paso por el conjunto embajador, el contexto tampoco lo acompañó. Millonarios registró un semestre para el olvido, saliendo en la fase previa de Copa Sudamericana y no entrando a los cuadrangulares de liga en el segundo semestre. Ahora llega a Santa Fe, que fue campeón en el segundo semestre y compitió en cuadrangulares del segundo torneo con un proceso reciente más consolidado.

Killian Toscano, juventud en el mediocampo

El tercer movimiento refuerza el eje del equipo. Kilian Toscano se incorpora al mediocampo en condición de préstamo desde Atlético Nacional. Un jugador joven, pero Repetto cuenta con referencias tras su paso por el cuadro verdolaga.

Sin embargo, no llega con minutos de juegos regulares. En 2025, solo disputó 18 juegos, para un total de apenas 454 minutos, en los cuales no registró goles o asistencias.

Salidas de Independiente Santa Fe para el 2026

Santa Fe ya definió múltiples salidas para liberar espacio salarial y deportivo. Entre los jugadores que no continuarán aparecen nombres como Yairo Moreno, Jeison Angulo, Ángelo Rodríguez, Harold Mosquera, Joaquín Sosa, Marcelo Meli, Edwar López, Elvis Perlaza, Juan Camilo Aristizábal y Juan Daniel Espitia.

