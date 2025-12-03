Bucaramanga empata 0-0 con Tolima: siga la definición del finalista en la Liga BetPlay

Bucaramanga y Tolima, en su partido en Ibagué. Foto: Atlético Bucaramanga, vía X

Siga el minuto a minuto del partido entre Bucaramanga y Tolima

Sin generar mucho peligro, el equipo bumangués sigue aproximándose al arco defendido por Neto Volpi.

Aldair Quintana, arquero del ‘Leopardo´, se recuesta sobre su palo derecho para recoger el primer remate al arco del equipo visitante.

A pesar de que Tolima no se repliega del todo en su campo, el club local sigue intentando marcar el primer gol del partido.

Fabián Sambueza comanda la primera aproximación del local, la cual termina en tiro de esquina para el ‘Leopardo’.

Con saque inicial del Deportes Tolima y el pitazo del juez Andrés Rojas, comienza el partido entre Atlético Bucaramanga y Tolima.

El balón rodará en estadio departamental Américo Montanini de Bucaramanga a las 8:30 p. m. Como ya es costumbre, el canal Win+ Fútbol será el encargado de la transmisión de este encuentro por la quinta fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay Dimayor 2025-II.

Atlético Bucaramanga ocupó la cuarta posición de la fase de todos contra todos, gracias a sus 37 puntos producto de 11 victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Ya en los cuadrangulares, los dirigidos por Leonel Álvarez han conseguido dos victorias, un empate y una derrota. Ahora, el conjunto ‘Leopardo’ espera conseguir una victoria como local que le permita estirar la definición hasta la última fecha.

Por otro lado, Deportes Tolima aún se mantiene invicto en el cuadrangular A con tres victorias y un empate que lo posiciona en el primer puesto del grupo con 10 unidades. El equipo de Lucas González goza de una ventaja deportiva (punto invisible) al haber ocupado la segunda plaza en fase regular. Condición que le permitiría hoy, con el empate o la victoria, volver a una final después de un año.