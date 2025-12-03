José Augusto Cadena intentó celebrar el ascenso de Cúcuta y casi termina linchado

Cadena, presidente de Cúcuta Deportivo, intentó celebrar con los hinchas el ascenso a la primera división. Foto: Vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Estadio General Santander explotó este martes en una celebración desbordada cuando Cúcuta Deportivo confirmó su regreso a la primera división del fútbol colombiano. Después de años de espera, el ascenso llegó en una final dramática que se resolvió por penales ante Real Cundinamarca, coronando al equipo como campeón del Torneo BetPlay del segundo semestre.

La ciudad vivió una noche de alivio, orgullo y emoción pura, con miles de aficionados saltando al campo para festejar un retorno que se había convertido en una deuda histórica.

En medio de esa euforia se produjo la imagen más inesperada de la noche. José Augusto Cadena, presidente del club y una de las figuras más controversiales para la afición, intentó unirse al festejo sobre el césped, pero la celebración se convirtió en tensión cuando un grupo de hinchas lo increpó y lo obligó a huir del campo.

Mientras el estadio vibraba por el ascenso, la escena dejó claro que el regreso a la A convive con heridas abiertas entre directiva e hinchada, incluso en el día más feliz para el Cúcuta en mucho tiempo.

¿Qué pasó con Cadena en el estadio de Cúcuta?

Toda la escena con el presidente del cuadro motilón ocurrió durante los festejos del ascenso, en los que se produjo un episodio de tensión cuando los hinchas intentaron linchar al presidente y máximo accionista del club, José Augusto Cadena.

El directivo ingresó al campo de juego para sumarse a la celebración tras la victoria por penaltis contra Real Cundinamarca, pero rápidamente fue rodeado por un grupo de aficionados que comenzó a agredirlo físicamente.

En los videos que circularon en redes sociales se observa a Cadena huyendo despavorido hacia los camerinos mientras varios policías intentan protegerlo. Durante la corrida recibió golpes de seguidores que habían invadido la cancha, y desde la grada también le lanzaron objetos mientras escapaba. El directivo logró abandonar el campo escoltado, en una escena caótica que contrastó con el ambiente de celebración por el ascenso rojinegro.

¿Por qué los hinchas de Cúcuta no quieren a Cadena?

José Augusto Cadena carga con un historial que explica el profundo rechazo que despierta entre los hinchas del Cúcuta Deportivo. Sobre él recaen acusaciones de desvío de fondos, negociados y una administración que terminó por quebrar al club, llevándolo en 2020 a perder el reconocimiento deportivo y a ser liquidado. En ese mismo periodo, además, Cadena llegó a amenazar con llevarse al equipo de la ciudad, cambiarle el nombre y vender la plaza, decisiones que fueron interpretadas como un desprecio directo por la afición y por la identidad histórica del club. Ese colapso institucional —marcado por deudas impagas, crisis financieras y constantes incumplimientos— consolidó su imagen como el principal responsable de uno de los momentos más críticos en la historia rojinegra.

A estos antecedentes se sumó la filtración de un audio en el que Cadena, presuntamente, calificaba a Cúcuta como “una porquería de plaza”, frase que, aun cuando él negó su autenticidad, profundizó la ruptura con la hinchada. Para muchos aficionados, el dirigente no representa el renacer del club, sino la acumulación de malas gestiones, desplantes y decisiones que golpearon al equipo durante años. Por eso su presencia en la cancha tras el ascenso no fue recibida como un gesto de celebración, sino como un recordatorio de las heridas abiertas que explican la reacción violenta vista en el General Santander.

Así fue la final que le dio el ascenso a Cúcuta Deportivo

En lo deportivo, la final fue un torbellino emocional de principio a fin. Cúcuta, obligado a remontar el 1-0 de la ida, igualó rápido el global con un cabezazo de Lucas Ríos y mantuvo un dominio que solo se quebró con el 1-1 de Arney Rocha antes del descanso.

En el segundo tiempo, Jhonatan Agudelo puso el 2-1 y abrió un intercambio frenético de opciones, incluidos un penal fallado y una expulsión que tensó aún más el ambiente.

Grítalo con el alma goleador ♥️🖤 pic.twitter.com/LGqgD1ZOIS — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) December 2, 2025

Con el empate global, la serie se decidió desde el punto penal, donde ambos arqueros fueron protagonistas hasta que el cobro final rojinegro selló el ascenso y desató la celebración que el General Santander esperaba desde hacía años.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador