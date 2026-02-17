EN VIVO | Deportivo Independiente Medellín empata 0-0 con Liverpool: Copa Libertadores

Independiente Medellín es décimo sexto en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I. Foto: DIM

Las cosas no vienen bien para Medellín. El Poderoso de la Montaña tan solo ha podido ganar uno de sus siete que ha disputado en este arranque de la Liga Betplay 2026-I. Tres derrotas y tres empates dejan en evidencia al cuadro paisa que no se ha podido recuperar de esa final perdida contra Independiente Santa Fe.

Ese mismo rendimiento que lo llevó a disputar el título del fútbol profesional colombiano (FPC) en el primer semestre del año anterior, hoy lo tiene en la segunda fase de la Copa Libertadores en la que enfrenta a Liverpool de Uruguay. Una escuadra que ha ganado un partido y perdido otro esta temporada.

Este compromiso de ida será en territorio charrúa, pero Deportivo Independiente Medellín espera conseguir un resultado que le permita afrontar la vuelta en Antioquia con tranquilidad, incluso sin renunciar a la victoria. Siga aquí en vivo todos los pormenores del Rojo de la Montaña en Libertadores.

Minuto a minuto de Liverpool (URU) vs (COL) Medellín

