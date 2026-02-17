Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Otros Equipos
En VivoActualizado hace 22 segundos

EN VIVO | Deportivo Independiente Medellín empata 0-0 con Liverpool: Copa Libertadores

El club colombiano visita Montevideo para enfrentar a este equipo charrúa en la segunda fase de la Copa Libertadores 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
18 de febrero de 2026 - 01:10 a. m.
Independiente Medellín es décimo sexto en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I.
Independiente Medellín es décimo sexto en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I.
Foto: DIM
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Las cosas no vienen bien para Medellín. El Poderoso de la Montaña tan solo ha podido ganar uno de sus siete que ha disputado en este arranque de la Liga Betplay 2026-I. Tres derrotas y tres empates dejan en evidencia al cuadro paisa que no se ha podido recuperar de esa final perdida contra Independiente Santa Fe.

Ese mismo rendimiento que lo llevó a disputar el título del fútbol profesional colombiano (FPC) en el primer semestre del año anterior, hoy lo tiene en la segunda fase de la Copa Libertadores en la que enfrenta a Liverpool de Uruguay. Una escuadra que ha ganado un partido y perdido otro esta temporada.

Este compromiso de ida será en territorio charrúa, pero Deportivo Independiente Medellín espera conseguir un resultado que le permita afrontar la vuelta en Antioquia con tranquilidad, incluso sin renunciar a la victoria. Siga aquí en vivo todos los pormenores del Rojo de la Montaña en Libertadores.

Minuto a minuto de Liverpool (URU) vs (COL) Medellín

Hace 5 horas

Juega incómodo Liverpool

⏱️ 38’ Liverpool 🔵 0-0 🔴 Medellín

Hace 5 horas

El partido no tiene dueño

⏱️ 27’ Liverpool 🔵 0-0 🔴 Medellín

Hace 5 horas

Segunda atajada de Ichazo

⏱️ 19’ Liverpool 🔵 0-0 🔴 Medellín

Hace 5 horas

El balón es del Poderoso

⏱️ 17’ Liverpool 🔵 0-0 🔴 Medellín

Hace 5 horas

Gran jugada ofensiva de Medellín

⏱️ 11’ Liverpool 🔵 0-0 🔴 Medellín

Hace 5 horas

¡Atajadon y se salva Medellín!

⏱️ 4’ Liverpool 🔵 0-0 🔴 Medellín

Actualización claveHace 6 horas

Inicia el partido en Montevideo

⏱️ 0’ Liverpool 🔵 0-0 🔴 Medellín

Actualización claveHace 6 horas

XI del poderoso esta noche de Copa Libertadores

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Copa Libertadores

Copa Libertadores noticias

Copa Libertadores jugadores

Colombianos Copa Libertadores

Colombianos en la Copa Libertadores

Conmebol Libertadores

Independiente Medellín

Copa Libertadores Independiente Medellín

Independiente Medellín Copa Libertadores

Independiente Medellín vs Liverpool

Deportes Tolima

Deportes Tolima Copa Libertadores

Copa Libertadores Deportes Tolma

Deportes Tolima vs Deportivo Tachira

deportivo táchira vs deportes tolima

liverpool vs Independiente Medellín

Medellín vs Liverpool

Liverpool vs Medellín

Tachira vs Tolima

Tolima vs Tachira

Partidos Copa Libertadores hoy

partidos de la Copa Libertadores

partidos Copa Libertadores de hoy

partidos de hoy de la Copa Libertadores

Copa Libertadores hoy

partidos copa libertadors hoy

Copa Libertadores partidos hoy

segunda fase de la Copa Libertadores 2026

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.