Medellín y Tolima inician su participación en la Copa Libertadores: fechas, hora y dónde ver

Medellín y Tolima jugarán la segunda ronda de la clasificación de la Copa Libertadores.

Arranca la ilusión de la Copa Libertadores para los equipos colombianos. Independiente Medellín y Deportes Tolima serán los primeros representantes del país en entrar en acción en el máximo certamen de clubes del continente, al disputar la segunda ronda de clasificación.

El primero en salir a escena será Independiente Medellín, que visitará a Liverpool este martes 17 de febrero en Uruguay, desde las 7:30 p. m. El conjunto paisa accedió a esta fase tras finalizar como el segundo mejor equipo en la reclasificación de la Liga BetPlay 2025.

Sin embargo, el presente del equipo paisa no es el mejor: los dirigidos por Alejandro Restrepo apenas suman seis puntos en siete partidos, ubicándose en la decimosexta posición del campeonato local.

El partido de vuelta de esta serie se disputará el martes 24 de febrero, también a las 7:30 p. m., en el Estadio Atanasio Girardot, compromiso en el que el poderoso de la montaña buscará hacerse fuerte como local para avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, Deportes Tolima atraviesa un presente más alentador y llega con confianza a su reto internacional. El equipo ibaguereño es tercero en la Liga BetPlay, con 12 puntos en siete partidos disputados, y viene de conseguir una importante victoria 2-1 contra Once Caldas en condición de local. Los dirigidos por Lucas González iniciarán su llave continental el jueves 19 de febrero, cuando visiten a Deportivo Táchira en Venezuela, desde las 7:30 p. m.

El compromiso de vuelta se jugará el jueves 26 de febrero, a la misma hora, en el Estadio Manuel Murillo Toro, escenario donde el conjunto pijao buscará sellar su clasificación y continuar el sueño colombiano en la Copa Libertadores.

¿Qué deben hacer Independiente Medellín y Deportes Tolima para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores?

Los dos equipos colombianos que disputan la fase previa de la Copa Libertadores deberán superar dos llaves para acceder a la fase de grupos del certamen continental. Por un lado, Independiente Medellín tendrá que imponerse a Liverpool y, de lograrlo, se enfrentará al ganador de la serie entre Juventud y Guaraní; el vencedor de esa llave asegurará su lugar en la fase de grupos.

Por su parte, Deportes Tolima, si supera a Deportivo Táchira, se medirá contra el ganador del cruce entre O’Higgins y Bahía. El equipo que resulte vencedor en esta tercera fase asegurará su cupo en la fase de grupos del torneo, instancia en la que ya están clasificados, por Colombia, Independiente Santa Fe y Junior, campeones en 2025.

Medellín y Tolima inician su participación en la Copa Libertadores: fecha, hora y dónde ver en vivo

Independiente Medellín

Ida Fecha: martes 17 de febrero Hora: 7:30 p. m. Estadio: Estadio Belvedere TV: ESPN y Disney +

Vuelta Fecha: martes 24 de febrero Hora: 7:30 p. m. Estadio: Atanasio Girardot TV: ESPN y Disney +



Deportes Tolima

Ida Fecha: jueves 19 de febrero Hora: 7:30 p. m. Estadio: Polideportivo de Pueblo Nuevo TV: ESPN y Disney +

Vuelta Fecha: jueves 26 de febrero Hora: 7:30 p. m. Estadio: Manuel Murillo Toro TV: ESPN y Disney +



