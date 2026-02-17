Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Otros Equipos

Medellín y Tolima inician su participación en la Copa Libertadores: fechas, hora y dónde ver

Los dos equipos colombianos disputarán la fase preliminar en busca de la clasificación a la fase de grupos del certamen.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
17 de febrero de 2026 - 03:09 p. m.
Medellín y Tolima jugarán la segunda ronda de la clasificación de la Copa Libertadores.
Medellín y Tolima jugarán la segunda ronda de la clasificación de la Copa Libertadores.
Foto: DIMAYOR
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Arranca la ilusión de la Copa Libertadores para los equipos colombianos. Independiente Medellín y Deportes Tolima serán los primeros representantes del país en entrar en acción en el máximo certamen de clubes del continente, al disputar la segunda ronda de clasificación.

El primero en salir a escena será Independiente Medellín, que visitará a Liverpool este martes 17 de febrero en Uruguay, desde las 7:30 p. m. El conjunto paisa accedió a esta fase tras finalizar como el segundo mejor equipo en la reclasificación de la Liga BetPlay 2025.

Vínculos relacionados

Equipo del fútbol colombiano despidió a su técnico por malos resultados: ¿quién es?
Exigen la renuncia del presidente de Los Ángeles 2028 por estar vinculado al caso Epstein
¿Cuándo podrá jugar Jhon Arias con Palmeiras? Esto es lo que se sabe

Sin embargo, el presente del equipo paisa no es el mejor: los dirigidos por Alejandro Restrepo apenas suman seis puntos en siete partidos, ubicándose en la decimosexta posición del campeonato local.

El partido de vuelta de esta serie se disputará el martes 24 de febrero, también a las 7:30 p. m., en el Estadio Atanasio Girardot, compromiso en el que el poderoso de la montaña buscará hacerse fuerte como local para avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, Deportes Tolima atraviesa un presente más alentador y llega con confianza a su reto internacional. El equipo ibaguereño es tercero en la Liga BetPlay, con 12 puntos en siete partidos disputados, y viene de conseguir una importante victoria 2-1 contra Once Caldas en condición de local. Los dirigidos por Lucas González iniciarán su llave continental el jueves 19 de febrero, cuando visiten a Deportivo Táchira en Venezuela, desde las 7:30 p. m.

El compromiso de vuelta se jugará el jueves 26 de febrero, a la misma hora, en el Estadio Manuel Murillo Toro, escenario donde el conjunto pijao buscará sellar su clasificación y continuar el sueño colombiano en la Copa Libertadores.

¿Qué deben hacer Independiente Medellín y Deportes Tolima para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores?

Los dos equipos colombianos que disputan la fase previa de la Copa Libertadores deberán superar dos llaves para acceder a la fase de grupos del certamen continental. Por un lado, Independiente Medellín tendrá que imponerse a Liverpool y, de lograrlo, se enfrentará al ganador de la serie entre Juventud y Guaraní; el vencedor de esa llave asegurará su lugar en la fase de grupos.

Por su parte, Deportes Tolima, si supera a Deportivo Táchira, se medirá contra el ganador del cruce entre O’Higgins y Bahía. El equipo que resulte vencedor en esta tercera fase asegurará su cupo en la fase de grupos del torneo, instancia en la que ya están clasificados, por Colombia, Independiente Santa Fe y Junior, campeones en 2025.

Medellín y Tolima inician su participación en la Copa Libertadores: fecha, hora y dónde ver en vivo

Independiente Medellín

  • Ida
    • Fecha: martes 17 de febrero
    • Hora: 7:30 p. m.
    • Estadio: Estadio Belvedere
    • TV: ESPN y Disney +
  • Vuelta
    • Fecha: martes 24 de febrero
    • Hora: 7:30 p. m.
    • Estadio: Atanasio Girardot
    • TV: ESPN y Disney +

Deportes Tolima

  • Ida
    • Fecha: jueves 19 de febrero
    • Hora: 7:30 p. m.
    • Estadio: Polideportivo de Pueblo Nuevo
    • TV: ESPN y Disney +
  • Vuelta
    • Fecha: jueves 26 de febrero
    • Hora: 7:30 p. m.
    • Estadio: Manuel Murillo Toro
    • TV: ESPN y Disney +

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Copa Libertadores

Copa Libertadores noticias

Copa Libertadores jugadores

Colombianos Copa Libertadores

Colombianos en la Copa Libertadores

Conmebol Libertadores

Independiente Medellín

Copa Libertadores Independiente Medellín

Independiente Medellín Copa Libertadores

Independiente Medellín vs Liverpool

Deportes Tolima

Deportes Tolima Copa Libertadores

Copa Libertadores Deportes Tolma

Deportes Tolima vs Deportivo Tachira

deportivo táchira vs deportes tolima

liverpool vs Independiente Medellín

Medellín vs Liverpool

Liverpool vs Medellín

Tachira vs Tolima

Tolima vs Tachira

Partidos Copa Libertadores hoy

partidos de la Copa Libertadores

partidos Copa Libertadores de hoy

partidos de hoy de la Copa Libertadores

Copa Libertadores hoy

partidos copa libertadors hoy

Copa Libertadores partidos hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.