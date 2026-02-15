Tolima consiguió victoria clave que lo pone a pelear en la punta de la Liga BetPlay

Tolima venció a Once Caldas en Ibagué. Foto: Deportes Tolima, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Deportes Tolima remontó este domingo en los minutos finales y venció 2-1 a Once Caldas en un partido vibrante que se definió en el tramo decisivo. El duelo, que terminó con celebración del pijao en casa, tuvo emociones concentradas en el segundo tiempo, después de una primera mitad cerrada y con opciones claras para ambos lados. El equipo local, que ahora está entre los primeros de la tabla, insistió durante gran parte del encuentro y encontró premio cuando más lo necesitaba.

90+6’ ⏱ Finaliza el compromiso por la fecha 7. La TRIBU impuso su carácter en casa.



| Deportes Tolima 2-1 Caldas | pic.twitter.com/zn9Fm36YuO — Club Deportes Tolima (@cdtolima) February 15, 2026

Tras un primer tiempo sin goles, el marcador se abrió al minuto 60, cuando Ever Valencia aprovechó una jugada insistente en el área para poner el 1-0. Antes, Kelvin Flórez ya había avisado con un remate al larguero y varias aproximaciones claras. Once Caldas reaccionó con cambios ofensivos y encontró el empate al 80’, gracias a Pipe Gómez, quien definió dentro del área tras asistencia de Kevin Tamayo. El visitante tomó impulso y estuvo cerca de dar vuelta al marcador, pero se encontró con respuestas defensivas firmes y un par de intervenciones claves bajo palos.

Cuando el empate parecía sellado, apareció nuevamente la insistencia tolimense. Al minuto 87, Kelvin Flórez definió con precisión tras pase de Brayan Rovira para el 2-1 definitivo. En el tiempo añadido, Once Caldas empujó con centros y remates, incluido un cabezazo de Jorge Cardona salvado en la línea, pero no le alcanzó. Tolima sostuvo la ventaja en los seis minutos de reposición y cerró una victoria trabajada, marcada por la intensidad, los postes y un desenlace agónico que inclinó la balanza a su favor.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador