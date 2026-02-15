Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Otros Equipos

Tolima consiguió victoria clave que lo pone a pelear en la punta de la Liga BetPlay

El cuadro pijao venció a Once Caldas y se metió en los primeros puestos de la tabla del campeonato colombiano.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
16 de febrero de 2026 - 12:10 a. m.
Tolima venció a Once Caldas en Ibagué.
Tolima venció a Once Caldas en Ibagué.
Foto: Deportes Tolima, vía X
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Deportes Tolima remontó este domingo en los minutos finales y venció 2-1 a Once Caldas en un partido vibrante que se definió en el tramo decisivo. El duelo, que terminó con celebración del pijao en casa, tuvo emociones concentradas en el segundo tiempo, después de una primera mitad cerrada y con opciones claras para ambos lados. El equipo local, que ahora está entre los primeros de la tabla, insistió durante gran parte del encuentro y encontró premio cuando más lo necesitaba.

Tras un primer tiempo sin goles, el marcador se abrió al minuto 60, cuando Ever Valencia aprovechó una jugada insistente en el área para poner el 1-0. Antes, Kelvin Flórez ya había avisado con un remate al larguero y varias aproximaciones claras. Once Caldas reaccionó con cambios ofensivos y encontró el empate al 80’, gracias a Pipe Gómez, quien definió dentro del área tras asistencia de Kevin Tamayo. El visitante tomó impulso y estuvo cerca de dar vuelta al marcador, pero se encontró con respuestas defensivas firmes y un par de intervenciones claves bajo palos.

Vínculos relacionados

EN VIVO | Cali le gana 1-0 a Nacional: así fue el gol de Juan Ignacio Dinenno
Presente y futuro en el arco colombiano: Luisa Agudelo, figura de la selección de Colombia
Brandon Rivera logró podio en Francia, en el Tour de La Provence

Cuando el empate parecía sellado, apareció nuevamente la insistencia tolimense. Al minuto 87, Kelvin Flórez definió con precisión tras pase de Brayan Rovira para el 2-1 definitivo. En el tiempo añadido, Once Caldas empujó con centros y remates, incluido un cabezazo de Jorge Cardona salvado en la línea, pero no le alcanzó. Tolima sostuvo la ventaja en los seis minutos de reposición y cerró una victoria trabajada, marcada por la intensidad, los postes y un desenlace agónico que inclinó la balanza a su favor.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

la SEDE

Tolima

Once Caldas

Tolima vs Once Caldas

Liga BetPlay

Fútbol Colombiano

Liga Colombiana

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.