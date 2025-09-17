No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Así le fue a Colombia en el primer Mundial de Voleibol Masculino de su historia

La selección masculina hizo historia al debutar en el campeonato mundial de voley. Los retos que quedan por delante son mayúsculos.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
17 de septiembre de 2025 - 11:31 p. m.
La selección de Colombia, en el Mundial de Filipinas.
La selección de Colombia, en el Mundial de Filipinas.
Foto: volleyballworld
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Colombia cerró su participación este miércoles en el Campeonato Mundial de Voleibol Masculino, realizado en Manila, Filipinas. El equipo nacional fue parte del Grupo D, en el que enfrentó a potencias como Portugal, Estados Unidos y Cuba.

La selección perdió sus tres compromisos, pero dejó buenas sensaciones. Debutó el sábado ante Estados Unidos cayendo 3-0 con parciales 25-20, 25-21 y 25-14; el domingo en la noche se midió con Cuba y volvió a perder 3-0, aunque con sets muy reñidos: 25-22, 25-22 y 25-20.

Vínculos relacionados

Luis Suárez, en la Champions: hora y TV para ver en vivo a Sporting de Lisboa
Luis Díaz, titular en la Champions: así fue el triunfo de Bayern contra Chelsea
Así va el medallero del Mundial de Patinaje 2025: Colombia sigue en la punta

La gran emoción llegó en el cierre: frente a Portugal, Colombia ganó los dos primeros sets (25–23 y 25–21) y rozó el triunfo, pero el rival remontó en el tie-break y se impuso 3–2.

Colombia, a pesar de los resultados, hizo historia

La participación, a pesar de las derrotas, es histórica para el voleibol colombiano. Es la primera vez que el país clasifica a un Campeonato Mundial en la rama masculina, un logro que refleja el proceso de crecimiento de la disciplina.

La clasificación en sí misma fue una meta alcanzada, y el equipo mostró que puede competir de tú a tú con rivales de mayor experiencia, llevándolos incluso a un quinto set.

El hito cobra mayor valor si se considera el contexto: en Colombia el voleibol no cuenta con una liga profesional consolidada ni con un sistema robusto de competencias locales que permita a los jugadores tener continuidad. La mayoría de los integrantes de la selección se forman en torneos universitarios o regionales, lo que hace que su exposición a la alta competencia internacional sea limitada. Clasificar y competir en un Mundial es prueba de un esfuerzo colectivo que combina talento, sacrificio y amor por el deporte.

La experiencia en Manila servirá como aprendizaje para el futuro inmediato. Los jugadores adquirieron rodaje internacional, enfrentaron a equipos de élite y pudieron medir el nivel técnico y físico que exige el voleibol mundial. Esta vivencia permitirá corregir errores, planificar ciclos de preparación más largos y fortalecer la estructura táctica del equipo.

De cara al futuro, el gran reto es profesionalizar el voleibol en el país. Se requiere una liga nacional estable que permita el desarrollo de jugadores y entrenadores, así como inversión en infraestructura y programas de formación. Sin competencia regular de alto nivel, el progreso será más lento y dependiente de esfuerzos individuales.

El sueño es que esta primera participación sea apenas el inicio de un ciclo sostenido en torneos internacionales. Si se logra consolidar un sistema que permita nutrir a la selección con jugadores de experiencia y con roce competitivo, Colombia podría aspirar no solo a clasificar nuevamente, sino también a ganar partidos y pelear por un lugar en fases finales. La base está sembrada; ahora el desafío es hacerla crecer.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Voley

Voleibol

Mundial de Voleibol

Colombia Voley

Colombia Voleibol

Selección Colombia

 

JOSE NICOLAS DIEZ DIEZ(21911)Hace 29 minutos
Buena reflexión sobre el futuro del voleibol masculino, recién terminado el mundial. Pero el periodista "ningunea" a la selección femenina, que hace solo 20 días cumplió una decorosa presentación en el Mundial Femenino de Tailandia, y se ha batido con éxito en campeonatos Panamericanos, Centroamericanos y Suramericanos en los últimos 5 años, con excelentes jugadoras como Yorelyn Carabalí, María Alejandra Marín y Amanda Coneo, que hacen parte de las mejores ligas del mundo.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar