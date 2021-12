Gobierno, Fiscalía y Dimayor investigarán el partido de Llaneros y Unión Magdalena

Los futbolistas de Unión Magdalena festejan el gol con el que vencieron a Llaneros, cuyos jugadores actuaron de forma extraña en esa anotación. / Dimayor

El escándalo por lo sucedido en el partido entre Llaneros y Unión Magdalena, donde este último venció se llevó la victoria con dos goles en extrañas circunstancias, apenas empieza. Hoy, en una reunión extraordinaria entre la Dimayor, la Federación Colombiana de Fútbol y el Ministerio del Deporte, se acordaron los pasos a seguir en la investigación que pretende arrojar la verdad detrás del compromiso.

Tanto Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, como Guillermo Herrera, ministro del deporte, aseguraron esta mañana luego de la reunión que sostuvieron con la Federación Colombiana de Fútbol que el partido entre Llaneros y Unión Magdalena del pasado sábado en la definición del cuadrangular B del Torneo BetPlay sería investigado por el Gobierno Nacional, la Fiscalía y el ente rector del fútbol colombiano.

Los comités de Ética de la Dimayor, la Comisión Disciplinaria del Campeonato y el Comité de disciplina de la Dimayor, en cabeza de Daniel Perea, Jorge Otálora, Iván Palacio, Guillermo Ferro, José Gaitán, Gerardo Espinoza y Pablo Rey serán los encargados de investigar lo sucedido por parte el ente rector del fútbol colombiano.

“Vamos a hacer esto de la compañía del Gobierno Nacional, encabezado por el ministro del Deporte. He pedido una cita directamente con Francisco Barbosa, el Fiscal general. Es muy importante que se active la Fiscalía, que de alguna manera active la investigación paralela”, dijo Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor.

Guillermo Herrera, ministro del Deporte, complementó: “Vamos a hacer seguimiento permanente a todas estas actuaciones, celebramos la activación de los comités. Adicionalmente, pedimos el acompañamiento de la Fiscalía”.

“Por supuesto y a pesar de los hechos evidentes que hemos visto vamos a respetar el debido proceso y vamos a actuar dentro de la reglamentación de los estatutos que tiene el fútbol colombiano y la FIFA”, afirmó Jaramillo.

De hecho, en el transcurso del día se supo que el exfiscal general, Mario Iguarán, interpuso una denuncia por corrupción privada al ver lo sucedido en el partido entre Llaneros y Unión Magdalena. En el documento se argumenta que: “este triunfo ha ocasionado que cientos de aficionados, que invirtieron en casas de apuestas legales por uno u otro equipo y resultaron desfavorecidos a causa de este episodio, lejos de actuar en un plano de igualdad y de transparencia, hayan actuado ingenuamente en un escenario probablemente falseado. Por lo cual, es probable que hayan sido engañados generando un desmedro patrimonial en su contra, que a la vez se tradujo en un posible beneficio para aquellos que probablemente si sabían sobre las verdaderas intenciones y motivaciones detrás de este extraño episodio”.

Recordemos que el escándalo se dio cuando Unión Magdalena anotó los dos goles que sellaron su victoria y su ascenso a la primera división del fútbol profesional colombiano ante Llaneros en extrañas circunstancias en los minutos finales del partido. El segundo tanto, que certificó el triunfo, fue el que más sospechas despertó ante la pasividad de los jugadores de Llaneros, que prácticamente se quedaron quietos y no reaccionaron al ataque de los rivales.

Desde jugadores como Juan Guillermo Cuadrado hasta Iván Duque, presidente de Colombia, han manifestado su rechazo a la conducta antideportiva que afecta la imagen del balompié nacional.

Manuel González, jugador de Llaneros, publicó en sus redes sociales un mensaje donde aclara que no se ha vendido y que tarde o temprano todo saldrá a la luz. “No vine a decir qué pasó, pero tarde o temprano TODO sale a la luz, no vine a señalar a nadie, solo vine a tratar de hacerle entender a la gente LLANERA que está con el corazón roto creyendo que todos fuimos cortados con la misma tijera y decirles que NO ES ASÍ !!! No me vendí y no me venderé jamás”, escribió en su cuenta de Facebook.