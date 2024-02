Hincha de Medellín logró despedirse de su equipo antes de practicarse la eutanasia

Esse é Sebastián Pamplona, torcedor do Independiente Medellín que será submetido a eutanásia devido a uma doença terminal.



A partida entre Independiente x Santa Fé, no último sábado (10), foi última que Sebastián pode assistir do seu time do coração em um estádio de futebol… pic.twitter.com/gAPqg698fO