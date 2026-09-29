Jackson Martínez regresó al DIM: emotivo recibimiento de Juanfer Quintero

El momento tuvo un significado especial por el reencuentro con Juan Fernando Quintero. Apenas vio llegar a ‘Cha Cha Cha’, el volante lo recibió con un abrazo. Ambos compartieron procesos en la selección de…

La espera terminó para Jackson Martínez. 18 días después de que se anunciara oficialmente su regreso al fútbol profesional , el delantero volvió a encontrarse con una plantilla de la que ahora hará parte, luego de presentarse este lunes en la sede del Deportivo Independiente Medellín y recibir una cálida bienvenida de sus nuevos compañeros.

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El momento tuvo un significado especial por el reencuentro con Juan Fernando Quintero. Apenas vio llegar a ‘Cha Cha Cha’, el volante lo recibió con un abrazo. Ambos compartieron procesos en la selección de Colombia y fueron mundialistas en Brasil 2014, aunque nunca habían coincidido anteriormente en el plantel del ‘Poderoso’.

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[🎥❤️💙] Primer día en la oficina para Jackson. ✍️ pic.twitter.com/T06VC1kQZA — DIM (@DIM_Oficial) September 29, 2026

Jackson todavía no entrena con el grupo

El atacante de 39 años aún no ha realizado su primera práctica junto al resto de la plantilla. En su primer día de regreso, cumplió trabajos de gimnasio junto a los futbolistas que actualmente se encuentran en el departamento médico, entre ellos Juan Fernando Quintero, quien se recupera de la lesión que sufrió en el partido contra Jaguares.

La presentación oficial de Jackson ante la hinchada será este martes a las 7:00 de la noche, antes del compromiso entre Medellín y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot. El evento contará además con la presencia de reconocidos exponentes de la Batalla de Red Bull, como Valles-T, RBN y Chang.

[🤩🔴🔵] Una invitación muy especial de @JacksonMartinez a toda la hinchada poderosa .

¡Nos vemos mañana! ❤️💙



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El propio Martínez fue el encargado de invitar a los aficionados a través de las redes sociales del club antioqueño, en una nueva muestra del regreso de uno de los delanteros más recordados por la afición del Medellín.

Seis años después, Jackson vuelve al fútbol

La nueva etapa de Martínez llega después de un largo periodo alejado de la competencia oficial. Su último partido profesional fue el 27 de julio de 2020, cuando defendía los colores del Portimonense de Portugal y enfrentó al Deportivo das Aves.

Meses más tarde, el 7 de diciembre de 2020, anunció su retiro definitivo debido a una lesión recurrente en el tobillo. Ahora, seis años después, decidió volver a las canchas.

Jackson firmó un contrato con el Medellín hasta diciembre de 2026, bajo la dirección técnica de Luis Amaranto Perea, quien también coincidió con él durante su paso por la selección. El vínculo contempla la posibilidad de extenderse de acuerdo con el rendimiento del delantero.

Un regreso a la casa donde hizo historia

Esta será la segunda etapa de Jackson Martínez con el Deportivo Independiente Medellín. Entre 2004 y 2009, el atacante disputó 146 partidos de Liga con el conjunto antioqueño y marcó 53 goles, números que posteriormente le permitieron dar el salto al fútbol internacional.

Después de su primera experiencia con el ‘Poderoso’, Martínez pasó por Jaguares de Chiapas, Porto, Atlético de Madrid, Guangzhou Evergrande y Portimonense, antes de ponerle pausa a su carrera profesional.

Ahora, su regreso se produce mientras el Medellín busca mantenerse en la parte alta de la Liga BetPlay 2026-II. El equipo ocupa la sexta posición con 19 puntos de 30 posibles, a cinco unidades del líder América de Cali, aunque viene de perder 2-0 contra Atlético Junior en Barranquilla.

Su próximo rival será Millonarios, que suma 20 puntos en 12 partidos y ocupa el cuarto lugar. El conjunto dirigido por Alberto Miguel Gamero llega después de empatar 1-1 con Atlético Nacional y permanecer en Medellín para afrontar el compromiso en el Atanasio Girardot.

Así, mientras el ‘Poderoso’ busca volver al triunfo en el campeonato, Jackson Martínez empieza a vivir nuevamente el día a día del fútbol profesional, con su presentación oficial como primer gran momento de una vuelta que ilusiona a la afición del Medellín.

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